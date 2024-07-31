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凱米風災後 立委籲政府加碼補助泡水工廠5000萬

中央社／ 台北31日電

凱米颱風重創中南部，民進黨立委林岱樺今天表示，中央政府雖已給予諸多補助，不過，她認為應加碼，建議行政院提供給受災戶新台幣30萬元的重建無息貸款，以及災害復舊專案貸款，提供中小企業「泡水工廠」至少5000萬元低利貸款。

林岱樺今天在立法院舉行「30萬無息貸款，攜手重建美好家園！」記者會。

針對國民黨立委王鴻薇質疑，為什麼高雄前瞻計畫拿了新台幣1200億元，仍然大淹水。林岱樺表示，「這是天龍國的說法，是脫離現實的指控，這樣的說法會被中南部人民唾棄」。

林岱樺說明，過去8年800億元治水預算相當有成效，在區域排水及滯洪池上，都發揮功效，否則以這次風災的降雨量，如果沒有做，災情恐怕會更慘，而且治水計畫有效，但還不夠，希望能再加碼，以因應目前的極端氣候。

林岱樺表示，風災後走訪地方，災情相當嚴重，只能用「泡水中的家，及泡水中的工廠」來形容，中央雖然即刻給予補助及協助，但必須有更堅定的實質作為。

林岱樺指出，在受災民眾部分，希望政府提供「凱米家園重建無息貸款」，專款專用，用在家庭免息貸款新台幣30萬元，並分20年到30年不等償還，購買電器、家具、廚具、衣櫃等，經過她訪價之後，認為金額恐怕還不夠。

在工廠部分，林岱樺強調，政府應迅速成立「凱米風災中小企業災害復舊專案貸款」，針對雲嘉南受災工廠，製造業每家提供額度至少5000萬元低利貸款，用於重建廠房、營業場所、機器設備支出、購買原物料、商品週轉金等。一般服務業部分，提供100萬元低利貸款，讓泡水中的工廠能購置機器設備。

另外，林岱樺建議，如果廠商採購低碳節能的機器設備，政府給予50%設備補助，同時也可讓企業有升級轉型的機會，以及只要採購低碳節能設備的，生產設備投資就可以納入營利所得稅的減免。

台幣 林岱樺 治水

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