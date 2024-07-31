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新聞幕後／NCC組織法三讀13天才送文 周萬來上周促速辦

聯合報／ 記者唐筱恬林銘翰／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片

立法院7月16日三讀通過「國家通訊傳播委員會組織法」部分條文修正案，刪除NCC委員萬年條款，但由於立法院於29日下午才將公文送至總統府，導致行政院趕在新法生效前，宣布NCC副主委翁柏宗依法延任並代理主委。據了解，議事人員法案太多，立法院秘書長周萬來上周五得知還沒送文後，議事人員才緊急於本周一發文。

立法院三讀修正通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」第4條條文，規定NCC委員改為「任滿得連任一次，已連任者不得再任」，被視為刪除NCC萬年條款。不過新法尚未經總統府公布，行政院卻趕在30日發函NCC，宣布翁柏宗自8月1日起延任並代理主委職務，NCC自8月起仍有4位委員，分別是翁柏宗、王正嘉、陳崇樹、王怡惠。

據了解，國民黨立委上周五開始關注，為何NCC組織法三讀法案還沒送出立法院，周萬來也緊急在上周五向議事人員了解狀況。議事人員稱按照標準作業流程，法案還要整理、排版、校對錯字等，且立法院會期末清倉法案太多、人力有限，又遇上颱風假，所以直到29日才送出第一批三讀法案，總共才送出5個法案。

國民黨立委翁曉玲表示，行政院接下來應該要在NCC組織法新法公布當天，依照新法解除翁柏宗人事令，並改宣布由另外三名委員代理主委。國民黨立委黃健豪主張，行政院應該依照新法發布人事令，否則在野黨不承認翁柏宗身份，不排除凍結翁柏宗相關人事、業務預算。

民眾黨立委張啓楷受訪時表示，經過他詢問立法院秘書處，因為當天有很多案子，立法院送到總統府，每個條文都要對過，不允許有任何問題，不過既然已經三讀通過，總統也會在10天內公告，行政院依然製造兩院對立，立法院應該要表達強烈抗議。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，立法院會完成二三讀的程序以後，相關行政作業是由秘書處處理，不過7月16日通過的法案非常多，前後耗費非常多時間，立法院同仁工作辛勞，民眾黨團也可以理解，不過具體的行政程序，應該由秘書處回答較為妥適。

NCC 立法院 翁柏宗

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