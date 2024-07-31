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助理驚傳「服藥抗議」？ 沈伯洋駁因解聘情緒失控
正值立法院休會期間，民進黨立委沈伯洋國會辦公室卻傳出女助理因被解聘情緒失控，憤而在辦公室吞藥，事件驚動院方，現由駐衛警緊急送醫。沈伯洋澄清，該名助理為男性，上午因服用常規藥物後身體不適，經醫護室評估，建議送台大醫院觀察，目前意識清楚無大礙，由家人帶回返家休息。
沈伯洋還原，今天上午辦公室正在跟這名男助理談論工作情況，因對方出現暈眩情況，便在另名助理陪同下前往立法院醫務室，且從頭到尾意識都清醒，但為保險起見，還是將其送到台大醫院檢查，他稍早也通知男助理的爸爸帶回休息。
沈伯洋指出，他與這名男助理相識約四、五年，稱得上是朋友，他也駁斥服藥原因是「因解聘情緒失控」，並稱這名男助理本來就有固定服用常規藥物，但因涉及個人隱私，不方便透露服用哪些藥物。
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