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副總統：堅持自由民主 加強台日各領域交流

中央社／ 台北31日電

副總統蕭美琴今天接見日本中華聯合總會回國致敬團，她強調，只要站在自由民主的這一方，就是朋友、就是最親愛的僑胞；她並期盼加強台日在文化、教育、經貿、政治等各領域交流，讓兩國人民往來更踴躍。

副總統蕭美琴表示，日本中華聯合總會長期支持中華民國政府，也付出時間、精神與金錢深耕經營台日關係及對僑界的照顧，並推廣各項台日交流活動，她代表總統及政府表達誠摯感謝。

她說，過去這幾年在美國服務，美國也有許多中華會館及來自台灣、廣東、台山等各地的僑胞。她常告訴僑界，「只要站在自由民主的這一方，就是我們的朋友，就是我們最親愛的僑胞；我們共同捍衛的，是區域的和平穩定及自由民主的價值」；她感謝僑胞朋友在海外為這份堅持所做的努力。

副總統並表示，她出生在日本神戶，是台灣歷史上第一位出生在日本的副總統。日本離台灣非常近，也是國人喜愛旅遊的地方；雙方在經貿及文化方面有非常深的連結與友好交流，這當中都有聯合總會的努力與付出。未來，希望繼續支持台灣與日本建立長期友好的關係，並擴大雙方在文化、教育、經貿、政治等各領域交流，讓兩國人民往來更加踴躍。

訪賓由日本中華聯合總會總會長羅鴻健、東京華僑總會會長蕭玉蘭，以及京都華僑總會會長魏禧之共同率領，僑務委員會委員長徐佳青陪同，前來總統府拜會副總統。

日本 朋友 美國

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