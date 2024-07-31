翁柏宗延任代掌NCC惹議 最遲8月10日依新法卸任

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人事同意權案在立法院卡關，行政院昨天去函NCC，要副主委翁柏宗「延任」並擔任代理主委，但立法院日前修正NCC組織法已刪除延任規定，政院指出，新法公布施行後「會依相關法令辦理」，換言之，翁柏宗必須在新法上路那天「依法卸任」。

現任NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁與林麗雲任期今天屆滿，且4人都不符合新法中的延任條件。因此，行政院讓翁柏宗延任並代理主委，自然會引發在野質疑，是在新法上路前強度關山。

不過，行政院發言人陳世凱強調，「國家通訊傳播委員會組織法」部分條文修正案雖於7月16日由立法院三讀通過，經瞭解，立法院29日下午才將咨文送至總統府；考量法律公布需作業時間，而陳耀祥、翁柏宗、王維菁與林麗雲等4人任期即將於今天屆滿，才做出相關決定。

陳世凱說，新法尚未公布生效，為維護NCC正常運作，依現行「國家通訊傳播委員會組織法」第四條、第五條前段規定，暫由延任的翁柏宗「依法」代理主委職務，沒有所謂「無視組織法刪延任條款」或「指定」情況。

依憲法規定，立法院三讀通過的法律，在送總統及行政院後，若行政院未提覆議，總統應於收到後10日內公布，且依「中央法規標準法」第13條規定，法規自公布或發布日起算至第3日才有效力。所以以立院29日送出函文起算，修正後的「國家通訊傳播委員會組織法」最遲在8月10日生效。

對此，政院人士表示，行政院一向秉持依法行政的要求，因此在新法尚未公布及施行前，為避免國家通訊傳播委員會空轉，按照現行有效的法律，延任的翁柏宗即依法暫時代理主委職務。屆時在新法公布並施行後，將會依相關法令處理。

換言之，待新法上路施行後，翁柏宗就必須「依新法卸任」，因此翁柏宗的任期，最晚到8月10日為止。