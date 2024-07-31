快訊

132萬投資人快看！00878配息0.55元再創新高 最後買進日為8月16日

3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

去南韓玩注意！當地遺失iPhone恐「永遠消失」 網實測：蘋果這功能真的關了

農業部與世界蔬菜中心簽署MOU 加速耐逆境研發

中央社／ 台北31日電

農業部今天與擁有逾6萬蔬菜品系的世界蔬菜中心簽署合作備忘錄（MOU），攜手推動5大面向蔬菜創新計畫，加速耐逆境品種與生產技術研發。

農業部舉辦「農業部與亞蔬-世界蔬菜中心簽署合作備忘錄．加速蔬菜研發量能接軌國際」記者會。

農業部長陳駿季及10個試驗改良場所首長與亞蔬-世界蔬菜中心主任沃培睿（Marco Wopereis）進行簽約儀式，世界蔬菜中心未來3年將以低碳生產體系、多體學育種工具、快速育種程序、安全防治及多彩蔬菜促進營養，共5大面向的蔬菜創新計畫（VIPs），持續與台灣公司部門、國際重要農業研究機構合作。

世界蔬菜中心為全球公部門最大的蔬菜種園保存庫，擁有來自155國的330個物種、逾6萬個品系。沃培睿說，將會應用設在台南善化總部的種原庫，育出全新品種；同時在糧食生產層面深入研究對環境永續、土壤管理與生產等都更好的技術；終止貧窮、消除飢餓；因應氣候變遷，將加速品種研發。

陳駿季說，單打獨鬥的時代過去了，需透過團隊合作，簽署備忘錄是第1步，接下來很重要的是實質合作的推動，將由農業部旗下10個試驗改良場試所進行系統性合作，品種研發旨在提高耐逆境的韌性，例如抗淹水。

即將出席「國家氣候變遷對策委員會」的陳駿季告訴中央社記者，農業的上位對策包含「加強農作物面對氣候變遷的韌性的研發，降低農業經營風險」等，與世界蔬菜中心強化合作是在強調跨領域、跨國家的系統性策略合作。

農業部補充，過去3年，世界蔬菜中心提供超過4200個種原與品系，供台灣種苗業者選育蔬菜新品種；過去10年，農業部派遣38名蔬菜及植病專家到世界蔬菜中心受訓，中心也協助台灣蔬菜產業培訓病蟲害檢定及抗病蟲害篩選技術員。

沃培睿舉例，包含協助農業部農業藥物試驗所的農藥殘留快篩技術推廣到寮國、柬埔寨使用，以及將農業部的生物製劑推廣到東南亞使用。他並說，耐逆境除了研發品種，也可使用非洲的既有原生物種。

氣候變遷 農業部 陳駿季

延伸閱讀

亞蔬與農業部簽署合作備忘錄 目標下個50年消除飢貧

加速台灣蔬菜研發量能 農業部與世界蔬菜中心簽約

屏東農損全台最嚴重 陳駿季勘災擬列全品項救助

立院成立進口雞蛋調查小組 陳駿季：檢調監院也在查

相關新聞

助理驚傳「服藥抗議」？ 沈伯洋駁因解聘情緒失控

正值立法院休會期間，民進黨立委沈伯洋國會辦公室卻傳出女助理因被解聘情緒失控，憤而在辦公室吞藥，事件驚動院方，現由駐衛警緊...

翁柏宗延任代掌NCC惹議 最遲8月10日依新法卸任

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人事同意權案在立法院卡關，行政院昨天去函NCC，要副主委翁柏宗「延任」並擔任代理主委...

新聞幕後╱韓國瑜指定台北大巨蛋辦國慶晚會 蔣萬安即刻拍板

台北市蔣萬安今指出，目前可以確定10月在台北大巨蛋就會舉辦雙十國慶晚會。由於每年的「國慶籌備委員會」照慣例是由立法院長擔...

部長開口徵詢 桃園衛生局長劉宜廉9月接健保署副署長

健保署副署長李丞華7月中旬退休，外傳桃園市衛生局長劉宜廉可能接任，而劉稍早也證實此事，預計9月初就會報到；據悉，劉宜廉答...

黃國昌不戰竹市對邱臣遠有信心 邱：專心市政

新竹市前市長高虹安因助理費官司停職，外界盛傳民眾黨立委黃國昌可能在2026出戰新竹市長，不過黃國昌表示，代理市長邱臣遠是...

收碳稅與500企業「喝咖啡」 彭啟明：會找「蘿蔔」出來

環境部長彭啟明今到台中出席第一屆淨零轉型暨自然碳匯與碳權發展趨勢論壇，他致詞時說，未來台灣採「總量管制」碳交易與碳費雙軌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。