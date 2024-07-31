農業部與世界蔬菜中心簽署MOU 加速耐逆境研發

農業部今天與擁有逾6萬蔬菜品系的世界蔬菜中心簽署合作備忘錄（MOU），攜手推動5大面向蔬菜創新計畫，加速耐逆境品種與生產技術研發。

農業部舉辦「農業部與亞蔬-世界蔬菜中心簽署合作備忘錄．加速蔬菜研發量能接軌國際」記者會。

農業部長陳駿季及10個試驗改良場所首長與亞蔬-世界蔬菜中心主任沃培睿（Marco Wopereis）進行簽約儀式，世界蔬菜中心未來3年將以低碳生產體系、多體學育種工具、快速育種程序、安全防治及多彩蔬菜促進營養，共5大面向的蔬菜創新計畫（VIPs），持續與台灣公司部門、國際重要農業研究機構合作。

世界蔬菜中心為全球公部門最大的蔬菜種園保存庫，擁有來自155國的330個物種、逾6萬個品系。沃培睿說，將會應用設在台南善化總部的種原庫，育出全新品種；同時在糧食生產層面深入研究對環境永續、土壤管理與生產等都更好的技術；終止貧窮、消除飢餓；因應氣候變遷，將加速品種研發。

陳駿季說，單打獨鬥的時代過去了，需透過團隊合作，簽署備忘錄是第1步，接下來很重要的是實質合作的推動，將由農業部旗下10個試驗改良場試所進行系統性合作，品種研發旨在提高耐逆境的韌性，例如抗淹水。

即將出席「國家氣候變遷對策委員會」的陳駿季告訴中央社記者，農業的上位對策包含「加強農作物面對氣候變遷的韌性的研發，降低農業經營風險」等，與世界蔬菜中心強化合作是在強調跨領域、跨國家的系統性策略合作。

農業部補充，過去3年，世界蔬菜中心提供超過4200個種原與品系，供台灣種苗業者選育蔬菜新品種；過去10年，農業部派遣38名蔬菜及植病專家到世界蔬菜中心受訓，中心也協助台灣蔬菜產業培訓病蟲害檢定及抗病蟲害篩選技術員。

沃培睿舉例，包含協助農業部農業藥物試驗所的農藥殘留快篩技術推廣到寮國、柬埔寨使用，以及將農業部的生物製劑推廣到東南亞使用。他並說，耐逆境除了研發品種，也可使用非洲的既有原生物種。