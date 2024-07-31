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柯文哲稱京華城案圖利沒違法 黃國昌：相信他的清廉

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲昨天接受網路節目「中午來開匯」專訪。圖／匯流新聞網提供
民眾黨主席柯文哲昨天接受網路節目「中午來開匯」專訪。圖／匯流新聞網提供

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲昨天談及京華城案，脫口說出「對啦圖利，哪個地方不合法？」引發討論，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，柯文哲的意思是多年前的舊案被拿出來重吵，對於柯文哲的清廉，他百分之百有信心。

柯文哲昨天接受網路節目「中午來開匯」專訪，談及京華城案從都市計畫委員會、都市設計審議委員會，再到三個專案小組，還有台北市都發局的官員，全部都有會議紀錄，如果有問題，到底要抓誰，如果要辦京華城案，他就先問一個題目，「告訴我哪裡不合理？我說對啦圖利，哪個地方不合法，到現在為止講不出來。」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，柯文哲的語意脈絡很清楚，就是強調多年前的舊案拿出來重吵，「民進黨現在是打算怎麼樣，用司法當作工具進行政治追殺嗎？」對於柯文哲的清廉，自己有百分之百的信心，京華城案經過都委會審議通過，現在要炒作成柯文哲圖利，這件事情會不會太荒謬。

另外，民進黨立委洪申翰今天指控，柯文哲的氣候顧問呂學海，開設台灣碳淨零學院，涉嫌違法對外招生開課，導致無辜民眾受騙。黃國昌則說，當事人已經作出相關回應，不過他比較不了解洪申翰，彼此之間的糾紛，刻意要掛上柯文哲的名字，到底居心何在。

談及民眾黨發言人林子宇意外落水，黃國昌表示，林子宇是非常優秀的同仁，致力於幫助台灣跟民眾黨推動國際外交，很多國外議員、美國重要政黨代表來到台灣參訪，也都是由她一手包辦所有大小事，並且安排相關事宜，看到這個消息，大家都很驚訝。

黃國昌說，目前所幸都很平安，柯文哲也在第一時間表達關心，林子宇現在一切平安，最後能夠平安獲救、接下來平平安安，這件事情最重要。

柯文哲 民眾黨 黃國昌

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