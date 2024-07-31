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民眾黨團反對開臨時會 莊瑞雄：黃國昌怎不去罵傅崐萁

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片

民進黨立法院團有意在8月中旬舉行臨時會，處理國家傳播通訊委員會（NCC）、考試委員等人事同意權案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，根本毫無正當性，民眾黨團拒絕隨之起舞。 民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄回應，立法院舉行臨時會從來不是單一政黨決定，要經過朝野協商，黃國昌炒這議題無聊，怎麼不去罵國民黨團總召傅崐萁。

黃國昌指出，民眾黨團曾經公開要求延會，進行人事同意權案的實質審查，因為事情還沒做完，立法院憑什麼放假，「當初大力反對、高聲反對的人，不就是民進黨嗎？」民進黨團當初反對延會，很多立委急著放假出國，現在到底還有什麼正當性，要求其他立委配合喜歡的時間點，還要隨著他們起舞跟打轉。

莊瑞雄回應，當時朝野對立，考量政治氣氛不佳，為了不要劍拔弩張，所以擇期朝野協商開臨時會，這是很正常的議事運作，怎麼會不符合民眾黨期待就說沒正當性。

莊瑞雄說，民眾黨團的說法好像他們最認真，休會期間整天都在立法院，但在立法院的不是只有民眾黨立委，他也在，休會期間各黨立委都有人出國進行國會交流，這很正當，不要不喜歡做的人就講別人好像都出去玩，難道是在批評立法院副院長江啟臣率團出國交流都是帶團去玩，這樣講不好。

民眾黨 民進黨 立法院

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