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新聞幕後╱韓國瑜指定台北大巨蛋辦國慶晚會 蔣萬安即刻拍板

聯合報／ 記者楊正海邱書昱／台北即時報導
立法院長韓國瑜主動聯繫北市府希望能在大巨蛋辦晚會。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜主動聯繫北市府希望能在大巨蛋辦晚會。圖／聯合報系資料照片

台北市蔣萬安今指出，目前可以確定10月在台北大巨蛋就會舉辦雙十國慶晚會。由於每年的「國慶籌備委員會」照慣例是由立法院長擔任主任委員主持，這次是院長韓國瑜主動聯繫北市府希望能在大巨蛋辦晚會，另據府內人士也表示，內政部長劉世芳上任時來拜會北市府，也有跟市長蔣萬安提及希望台北市承辦今年的國會晚會。

國慶籌備委員將國慶前夕的「四海同心聯歡大會」改成「國慶晚會」後，走出台北市，當年選在台中市舉辦，之後依時間序分別在宜蘭縣、桃園市、基隆市、新竹市、桃園市、台南市舉辦。

府內人士說，立法院主動聯絡北市府希望台北市能承接今年的雙十節國慶晚會後，蔣萬安認為，這是10幾年來第一次國慶晚會在台北市舉辦，也立刻拍板，並指示由北市觀傳局承接。

由於目前預計8月中，消安基金會完成相關檢查及各項演練，屆時把案件送市府做全面審查，最快9月大巨蛋就可以舉辦大型群聚活動。府內人士說，演唱會部分不是市府能主導，但國慶晚會，市府可以在行政程序上協助。

過去的國慶晚會，立法院也會請行政院協助，府內人士說，這次韓國瑜院長請北市協辦，其實內政部長劉世對上任力親自到市府拜會蔣萬安，當時除了向蔣萬安期盼市府送審國土功能分區圖以及社宅相關議題，也提到希望北市府能協助今年的國慶晚會，當時北市府認為台北市最適合的場地，就是台北大巨蛋。

觀傳局主秘蕭君杰表示，自民國105年後，再次於台北市舉辦國慶晚會，規畫預計於10月5日辦理，考量天候以室內場館優先，目前以台北大巨蛋爲首選，備案則為台大體育館。

針對維安部分，配合國安局，以及比照本市大型群聚活動安全管理自治條例依權責審核活動安全維護計畫。

台北市長蔣萬安上午參加內科千人捐血活動啟動儀式。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加內科千人捐血活動啟動儀式。記者楊正海／攝影

北市府 國慶 大巨蛋 蔣萬安 韓國瑜

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