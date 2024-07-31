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蕭美琴盼僑胞持續支持政府 深化台日各領域及人員交流

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

副總統蕭美琴31日上午接見「日本中華聯合總會回國致敬團」，感謝僑胞長期以來對中華民國政府的支持、協助台日關係深耕經營，以及對僑界的照顧。期盼大家持續支持政府，加強台日在文化、教育、經貿、政治等各領域交流，讓兩國人民往來更踴躍。

蕭美琴致詞時首先歡迎大家來到總統府。她說，僑界先進旅居日本期間，長期支持中華民國政府，也付出時間、精神與金錢深耕經營台日關係及對僑界的照顧，並推廣各項台日交流活動，她要代表總統及政府向各位表達誠摯感謝。

蕭美琴表示，過去這幾年，她在美國服務，美國也有許多中華會館及來自台灣、廣東、台山等各地的僑胞。她常告訴他們，只要站在自由民主的這一方，就是我們的朋友，就是我們最親愛的僑胞；我們共同捍衛的，是區域的和平穩定及自由民主的價值。所以她要感謝所有僑胞朋友們，在海外為了這份堅持所做的努力。

蕭美琴提到，她出生在日本神戶，是我國歷史上第一位出生在日本的副總統。日本離台灣非常近，也是國人喜愛旅遊的地方；雙方在經貿及文化方面有非常深的連結與友好交流，這當中都有各位的努力與付出。未來，希望大家繼續支持台灣與日本建立長期友好的關係，並擴大雙方在文化、教育、經貿、政治等各領域交流，讓兩國人民往來更加踴躍。

日本 蕭美琴

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