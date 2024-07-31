綠批直播救罷免案 謝國樑：不能剝奪我與市民互動權利

基隆市長謝國樑連續3天在臉書開直播，今早再到基隆火車站南站問候民眾，發送政策筆記本。民進黨議員張之豪要求謝要敢做敢當，不要說不是為了罷免案。謝國樑今天表示，他是市長，任何團體、政黨都沒辦法剝奪他跟市民互動的權利跟環境。

公民團體「山海公民拆樑行動」號召民眾連署罷免謝國樑，7月8日將4萬3138份連署書送交基市選委會，目前正在查對連署人資格，最遲要在8月17日完成，再將查對結果函報中央選委會宣告罷免案成立或不成立。

謝國樑29日起連續3天在上班時段，前往南站問候民眾並分送政策筆記本，同時在臉書開直播，說明施政理念和成績。

張之豪說，謝國樑面臨民眾連署罷免，現在在做反罷免的宣傳，找了前總統馬英九、國民黨副主席連勝文和台北市長蔣萬安來助拳，講得慷慨激昂，說什麼要戰便戰，結果有人檢舉他去火車站發文宣品是選罷行為，謝竟縮回去，說這不是選罷行為。這若不是選罷行為，什麼才是選罷行為，奉勸謝國樑敢作要敢當。

謝國樑今天到中山區大慶大城社區，視察道路重鋪工程時說，他現在的身分是基隆市的市長，在沒有談及任何選舉的情況下，他只去跟市民宣導市政政策，大家都是看在眼裡。不管任何團體或者任何政黨，都不能也沒辦法剝奪他跟市民互動、接觸、親近的權利跟環境。