部長開口徵詢 桃園衛生局長劉宜廉9月接健保署副署長

健保署副署長李丞華7月中旬退休，外傳桃園市衛生局長劉宜廉可能接任，而劉稍早也證實此事，預計9月初就會報到；據悉，劉宜廉答應接任健保署副署長一職是衛福部長邱泰源徵詢，因為2人曾是師生，劉沒多想就答應了。

劉宜廉是台大醫學系、法律系雙學士，後來也研讀台大公衛研究所、政大法律研究所，後來在美國約翰霍普金斯大學取得衛生政策與管理博士，另在清華大學科技法律研究所攻讀博士班。過去重要工作職位則有敏盛綜合醫院院長，以及苗栗、宜蘭和桃園等地衛生局長。

據了解，衛福部長邱泰源是劉宜廉在台大時期的老師，他日前徵詢劉的意見，希望能借重劉在地方推動健保與公共衛生政策的長才，而劉考慮一段時間就答應。

劉宜廉今天上午出席市政會議，與同事打招戶未提及自己將赴中央消息，而市長張善政致詞肯定衛生局推動肺癌篩檢政策用心、強調政策非單一局處責任時，劉頻頻點點頭，應聲同意。

劉宜廉稍早證實此事，預計8月底就會請辭，9月初赴健保署報到，至於接棒人選則未提及。