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防借貸滲透國軍 國防部：軍人儲蓄業務法制化

中央社／ 台北31日電

民進黨立委林楚茵指出，針對軍人小額借貸恐成滲透新手法，呼籲加速國軍同袍儲蓄會法制化。國防部今天表示，已配合軍人及其家屬優待條例修訂，將軍人儲蓄業務法制化納入，函請內政部辦理。

林楚茵近期在立法院外交及國防委員會質詢指出，近來網路廣告頻見針對職業軍人提供貸款，更發生部隊官兵向此種借貸後無法還款，用提供軍事機密換取報酬，讓貸款恐成滲透新手法，而國防部國軍同袍儲蓄會未法制化，若法制化後可以進行放款業務，避免國軍人員因為一時所需，誤踏借貸滲透陷阱。

國防部今天回覆中央社記者詢問表示，國防部持續透過多元管道宣導國軍官兵正確理財觀念，運用國軍輔導理財專案，轉介有財務需求官兵向金融機構辦理合法借貸。同時理財宣教加入APP詐騙態樣，提升官兵理財素養，避免財務失衡衍生不當借貸，降低官兵受詐風險。

國防部表示，已配合軍人及其家屬優待條例修訂，將軍人儲蓄業務法制化納入，於6月函請內政部辦理，希透過法制化，提供官兵更為完善理財服務及財務協助。

因現行軍人及其家屬優待條例第4條規定主管機關為內政部，內政部回應指出，目前正就軍人及其家屬優待條例修正草案的法案定位、跨部會分工、輔導理財業務等內容，蒐集部會意見並釐清相關適法性後，納入整體修法考量。

國防部 理財 軍人

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