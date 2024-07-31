侯友宜宴請新北立委齊爭資源 3市長熱門人選可望齊聚

民進黨立委蘇巧慧、民眾黨立委黃國昌及國民黨立委洪孟楷，三位2026可能的新北市長參選人有機會在新北市長侯友宜邀下齊聚一堂。據了解，侯友宜8月5日晚間將宴請新北市相關立委，包括藍綠12名區域立委及黃國昌，目前允諾參加的超過10人。不過藍營人士透露，侯友宜宴請各黨立委是希望透過新北立委協助，向中央爭取城市建設預算與資源。

據悉，侯友宜此次邀請了新北市現任12名區域立委及曾在新北市擔任過區域立委的黃國昌一同餐敘。受邀者包括洪孟楷、林淑芬、李坤城、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、葉元之、張智倫、林德福、吳琪銘、羅明才、廖先翔、黃國昌。多數立委皆允諾出席，目前僅少數立委可能因公無法參加。

藍營人士指出，侯友宜4年前也曾宴請過當時剛當選的新北市12名立委，不分藍綠，包括江永昌、吳琪銘、吳秉叡、林淑芬、林德福、洪孟楷、張宏陸、賴品妤、羅明才、羅致政及蘇巧慧皆有出席。

藍營人士表示，本次餐敘依循慣例，相當單純，只是希望新北市立委可以不分黨派，一同向中央爭取更多經費挹注新北，讓城市變得更加繁榮，餐敘與選舉完全沒有關聯。