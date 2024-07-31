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綠委指柯文哲顧問違法開課 黃國昌：私人糾紛

中央社／ 台北31日電

民進黨立委洪申翰今天陪同陳情人召開記者會，指控台灣民眾黨主席柯文哲的氣候顧問呂學海，開設台灣碳淨零學院，涉嫌違法對外招生開課，導致無辜民眾受騙，民眾黨跟柯文哲應出面說明。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌上午受訪時表示，這件事當事人已經回應了，他不了解洪申翰刻意把他們彼此間產生的私人糾紛，要掛上柯文哲，「居心何在？」。

洪申翰今天與陳情人在立法院召開「柯P顧問到處詐騙！踢爆呂學海違法開設高價減碳班」記者會，質疑呂學海開設的台灣碳淨零學院尚未取得合法立案，違法對外招生開課，學費高達新台幣30萬元，但課程內容品質不佳，與廣告宣傳嚴重不符，相關行徑涉嫌違反補教與公平交易法規。

陳情人表示，誤以為台灣碳淨零學院是國家認證的權威教育機構，但實際上根本不是，因為該學院的台中教室沒有取得補習班的合法立案，且實際上課後，發現跟當初廣告宣傳的完全不一樣。

陳情人舉例，學院官網宣稱所有結業學員都將被推薦到台灣企業集團，成為主持企業永續再造的靈魂人物，但實際上未曾耳聞任何一位學員被推薦到企業工作。

陳情人指出，曾向學院表達想要退費，但學院卻說根據補教法規，上課超過1/3就不予退費，也遭學院「已讀不回」，甚至將其踢出上課群組。

洪申翰說，柯文哲去年競選總統期間曾召開淨零碳排政策記者會，呂學海就是柯文哲邀請站台的專家學者之一。此外，呂學海過去曾邀他碰面，但交談過程中，呂學海不斷吹噓跟柯文哲市府團隊的好交情，而成立台灣碳淨零學院時，前民眾黨立委蔡壁如也站台力挺。

洪申翰指出，目前有2名受害學員向台中市消保官提出申訴，希望台中市政府好好調查，還其公道，也呼籲民眾黨跟柯文哲應主動出面說明，畢竟柯文哲跟呂學海互相背書、互相站台的行為，導致部分民眾誤信受騙。此外，淨零課程亂象多，政府應審慎把關。

受邀出席記者會的環境部氣候變遷署淨零推動組長溫育勇表示，這涉及跨部會事項，環境部會在近期協助或邀請教育部跟相關單位，研議一些可行的管理作法。

教育部終身教育司代理科長黃思綺指出，針對台中的個案，會請台中市政府教育局蒐集相關事證，查證屬實後，會請其依補習及進修教育法第24條規定裁處。

補習及進修教育法第24條條文規定，未依法申請核准立案，而以補習班或類似補習班名義擅自招生者，由直轄市、縣市主管教育行政機關命其立即停辦，並公告之；其所使用的器材、設備得沒入；其負責人處5萬元以上25萬元以下罰鍰；經處罰鍰後仍不遵令停辦者，得按日連續處罰。

台灣民眾黨 柯文哲 淨零 黃國昌

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