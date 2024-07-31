NCC、考委人事案8月闖關生變 民眾黨團反對開臨時會

立法院法定會期結束，民進黨團有意在8月中旬舉行臨時會，處理國家傳播通訊委員會（NCC）、考試委員等人事同意權案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨團當初反對延會，很多立委急著放假出國，現在根本毫無正當性，民眾黨團拒絕隨之起舞。

民眾黨立法院黨團上午舉行黨團會議，黃國昌會後受訪時表示，民進黨團主張8月召開臨時會，經過黨團成員充分交換意見，大家都認為沒有正當性，因此拒絕隨民進黨團起舞。

黃國昌指出，相信很多人都記憶猶新，民眾黨團曾經公開要求延會，進行人事同意權案的實質審查，因為事情還沒做完，立法院憑什麼放假，「當初大力反對、高聲反對的人，不就是民進黨嗎？」民進黨團當初反對延會，很多立委急著放假出國，現在到底還有什麼正當性，要求其他立委配合喜歡的時間點，還要隨著他們起舞跟打轉。

民眾黨立委張啓楷表示，民進黨團為所欲為，什麼時候要開就開，什麼時候不開就不開，民眾黨團早就已經清楚表達，希望在7月16日以後延會，處理很多重要法案跟人事同意權案，「民進黨要先跟全民交代清楚，是為了立委要出國嗎？還是他們有其他考量？」

張啓楷還說，民進黨主張要開臨時會，時間已經指定是8月16日，處理所謂的人事同意權案，企圖把日期壓到最緊縮，強逼大家壓線審查、霸王硬上弓，全民的期待是審好審滿，憑什麼由民進黨指定時間，「你們當初反對，現在壓時間點，對得起全民嗎？」

張啓楷強調，民眾黨團不會隨之起舞，「不是要開會就開，不開就不開」，也請大家回去反問民進黨，為何當初反對立法院延會，偏偏要挑在這個時候，壓著大家在最短的時間內，通過多項人事同意權跟重要法案。