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藍批翁柏宗代理NCC主委鑽漏洞 綠黨團：依法有據

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
NCC副主委翁柏宗30日獲行政院指定「延任」並代理主委，引發在野抨擊。圖/聯合報資料照片
NCC副主委翁柏宗30日獲行政院指定「延任」並代理主委，引發在野抨擊。圖/聯合報資料照片

通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、副主委翁柏宗等人任期屆滿，行政院昨天指派翁柏宗延任代理主委，國民黨團批評民進黨鑽法律漏洞。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，行政院依法指派翁柏宗代理主委，是要維護NCC正常運作，避免空轉，合乎法律規定，國民黨身為在野黨提出批評可以理解。

立法院16日三讀通過通訊傳播委員會組織法修正案，原本NCC共7位委員任期4年，屆滿得連任，修法後任期4年，並僅能連任一次。同時刪除屆滿委員可延任至新委員上任為止的過渡條款。不過新法尚未獲得總統府公告實施，立法院也尚未通過新任NCC委員人事同意權案，行政院指派翁柏宗代理主委，引發在野黨質疑。

莊瑞雄表示，法律公告跟施行本來就是一定流程，行政院依法行政，不能違背法令，國民黨批評是對法律生效跟施行有所誤解，新法29日送至總統府，總統府10天內要公告，公告後3天生效，依法有據；且主委出缺或無法行使職務，本來就是副主委代理，翁柏宗代理主委職務依法有據。

民進黨團希望8月開臨時會處理人事同意權案，在野黨此時質疑執政黨鑽法律漏洞，是否會影響到人事同意權案審查。莊瑞雄說，一碼歸一碼，立法院不要全部都是情緒，人事同意權案不是要圖利誰，是要讓NCC正常運作，不得不然。

NCC 翁柏宗 行政院

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