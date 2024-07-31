無視立院修法刪萬年條款 黃國昌嗆政院走小路鑽小門

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人事同意權案卡關，行政院昨天指定副主委翁柏宗擔任代理主委。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，儘管新法尚未公告實施，依照舊法可以這麼做，不過立法院已經修法，刪除所謂的萬年條款，行政院等於是在走小路鑽小門，無視立法院做出的決定，民眾黨團無法接受。

立法院7月16日三讀修正「國家傳播通訊委員會組織法」，刪除委員延任規定，行政院發言人陳世凱表示，立法院遲至29日下午才將咨文送至總統府，為維護國家通訊傳播委員會正常運作，因此在新法公布及施行前，暫由延任的翁柏宗依法代理主委職務。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，昨天看到這個新聞，很多立委都非常震驚，儘管新法尚未公告實施，依照舊法本來就可以這麼做，但是立法者傳遞的意志、做成的決議非常明確，過去這種獨創、完全不合理的萬年條款應該予以廢止。

黃國昌說，立法院的決定已經如此明確，行政院還想要利用時間的空隙，等於是在走小路鑽小門，無視立法院做出的決定，民眾黨團無法接受。

黃國昌指出，翁柏宗在任職NCC副主委期間，本人甚至捲入重大弊案，洩漏電視台執照的審查機密，搞到最後自己還出來承認，行政院依然提名他擔任代理主委，請問翁柏宗是後台很硬，還是已經透過層峰、被有線電視台集團的大佬指定，到底是誰做的決定，請行政院出來說明清楚。

民眾黨立委張啓楷直言，行政院現在的動作，非常不尊重立法院，立法院已經修法刪除萬年條款，況且翁柏宗的任期只到今天，根本不具備延任的資格，立法院在7月16日三讀通過，昨天才把案子送到總統府，總統依法要在10天內公告，明知總統馬上就要公告，行政院卻又要牴觸新法，難道都沒有顧慮到違法的問題。

張啓楷也說，翁柏宗的爭議層出不窮，大家都說NCC變成髒兮兮，除了主委陳耀祥被點名，翁柏宗也被提過好幾次，包括鏡電視案的洩密過程，行政院要指定人選以前，是否有想過這些問題，根本是高度不尊重立法院，立法院應該要表達強烈抗議。

黃國昌表示，立法院會完成二三讀的程序以後，相關行政作業是由秘書處處理，7月16日當天通過的法案非常多，前後耗費非常多時間，立法院同仁的工作很辛勞，民眾黨團也可以理解，不過具體的行政程序，應該由秘書處回答較為妥適。

張啓楷則說，經過他詢問立法院秘書處跟議事處，因為當天有很多案子，立法院送到總統府，每個條文都要對過，不允許有任何問題，不過既然已經三讀通過，總統也會在10天內公告，行政院依然製造兩院跟社會對立，立法院應該要表達強烈抗議，否則以後要如何監督制衡行政院。