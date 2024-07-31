國民黨辦逾200場國會改革說明會 8月1日啟動街講活動

國民黨台北市黨部今天舉辦國會改革說明會，國民黨秘書長黃健庭表示，之所以舉辦說明會，是因為國會改革法案是進步、陽光的；至今已經舉辦超過200場說明會，8月1日起還要在各縣市同步舉辦街講活動，預計8月中旬前要辦229場。

國民黨台北市黨部今天上午在中央黨部舉辦國會改革說明會，邀請國民黨立委謝龍介、王鴻薇、前立委鄭麗文宣講，黃健庭到場向支持者表達國民黨力推國會改革的決心。

黃健庭指出，國民黨從6月15日起至今，已舉辦超過200場說明會，8月1日起各縣市還要同步舉辦街講活動，預計8月中旬前要辦229場。

黃健庭說，國民黨、民眾黨推動進步的陽光法案，為何民進黨要不擇手段阻擋，甚至說盡各種謊言，還在立法院對抗，煽動人民上街頭，動用司法對抗，無所不用其極，就是因為害怕國會可以查民進黨政府過去8年的弊案，做了多少壞事，損害國家與人民的利益。

黃健庭強調，大家要一起正面迎戰民進黨的攻勢，基隆市長謝國樑罷免案毫無正當性，根本是民進黨選輸想翻桌，他呼籲基隆市民眾，如果未來真的走到投票程序，大家要站出來投下不同意票，同時也要力挺國民黨立委，抵抗民進黨的暴力。

黃健庭日前在接受專訪時曾表示，如果台中市長盧秀燕要參選明年國民黨主席，現任黨主席朱立倫未必會與盧秀燕相爭，他在會後受訪時表示，這是他個人的意見與想法，朱立倫事先不知道他要上節目；且當天受訪時，他只是舉例，如果有共識，盧秀燕也願意參選，他認為朱立倫未必會競爭。