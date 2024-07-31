影／朱立倫退伍軍人委員會勉勵：黃復興精神永續擴大

國民黨主席朱立倫今天主持國民黨退伍軍人委員會大會，強調「黃復興」是我們的共同代碼，會永遠永續下去，這次組織的改造是要把黃復興的精神繼續擴大。

為擺脫國民黨老舊形象，國民黨主席朱立倫在2024年大選後展開大規模黨務組織改造，並將素有國民黨「鐵票部隊」的黃復興黨部裁撤，原黃復興黨部整併後另設「退伍軍人服務工作委員會」。退伍軍人工作委員會主委一職，由國民黨不分區立委陳永康接任；原黃復興黨部書記長兼副主委張大鈞，則擔任退伍軍人工作委員會副主委兼退伍軍人部主任。