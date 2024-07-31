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翁柏宗暫代NCC主委 綠委：短期內好的因應措施

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委賴瑞隆。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人事同意權案在立法院卡關，行政院為避免8月起因委員不足難以運作，發函要副主委翁柏宗「延任」並擔任代理主委，挨批違反立院決議。民進黨立委認為，問題出在立法院延遲送出咨文，行政院此舉是依法行政，也是短期內好的因應措施，呼籲朝野在臨時會期間加速審查人事權，避免NCC出現運作空窗。

現任NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁與林麗雲等四人任期即將於今天屆滿；而行政院讓翁柏宗延任並代理主委會引發爭議，主因是立法院日前剛通過NCC組織法部分條文修正案，刪除延任條文、限制連任次數，被批評與立院決議違背，在野立委更質疑是趁新法上路前偷渡耍詐。

民進黨立委賴瑞隆，NCC是國家公正運作的獨立單位，新版組織法通過後，若人事同意權無法在委員任期屆滿前完成審查，將造成NCC運作空窗，「也確實來不及」，非國人所樂見，政院此時做出短期內好的因應措施，讓NCC能持續做出決議，他給予認同。

賴瑞隆指出，更關鍵的是，立法院應盡快在8月中旬的臨時會審議NCC人事權，應公正客觀，不要刻意杯葛，若因朝野惡鬥、不信任，導致NCC遲遲無法有新委員補入，運作將產生很大的問題，應盡快讓委員就定位，才是國人期待。

民進黨立委洪申翰解釋，立法院通過三讀修正的法律咨文嚴重延遲，直到7月29日傍晚才送到總統府，導致讓整個行政作業流程受到影響，才出現時間落差，昨天行政院是依照現行法令作出決定，並未違法或不尊重立法院，「問題出在立法院送咨文的時間為何這麼晚？我們也很困惑。」

NCC 立法院 行政院

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