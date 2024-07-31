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花蓮震後又遇颱風 勞動部穩僱訓獎計畫延長至11月底

中央社／ 台北31日電

協助受0403花蓮地震影響的企業穩定僱用勞工，勞動部推動穩定僱用訓練獎勵計畫，考量颱風凱米對震後花蓮產業造成二度傷害，今天宣布計畫將延長實施至11月30日止。

為協助0403花蓮震災災後重建復原及振興工作，勞動部6月起推動「中華民國113年4月3日花蓮震災受影響嚴重事業單位穩定僱用訓練獎勵計畫」，採專案協助受0403花蓮震災影響嚴重的事業單位穩定僱用勞工。

勞動部勞動力發展署訓練發展組長沈文麗今天告訴中央社記者，考量颱風凱米對花蓮產業造成二度傷害，事業單位復原期可能更長，因此決定延長穩定僱用訓練獎勵計畫實施日期，原訂實施至8月31日止，將再延長實施3個月到11月30日止。

此計畫適用對象為花蓮地區因受震災影響嚴重衝擊營運而減少正常工時企業，雇主須與受僱勞工協商，通報地方政府實施減班休息每月75小時以上，在減班休息期間安排受僱勞工參加每月75小時以上訓練課程。

受訓後企業可依實際參訓勞工人數，申請每人每月新台幣1萬3725元穩定僱用訓練獎勵，勞工除免費參加訓練課程外，還可根據「減班休息前後的薪資差額」，最高發給每月1萬8330元訓練津貼補助。

根據數據顯示，穩定僱用訓練獎勵計畫已有46家企業申請，其中15家旅宿、餐飲、租賃企業的112名勞工已達請領補助資格並完成核定撥款，核撥金額達153萬7200元。

勞動部 花蓮 颱風

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