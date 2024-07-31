鼓勵「新二代」進入國會 民進黨：成為台灣新力量

民進黨新住民事務部為鼓勵新住民二代參與公共事務、培育新二代政治人才，將舉辦「民主超新星，新二代國會計畫」，廣邀18到30歲具新二代身份，關注公共議題且有意願投身政治工作之青年，進入國會進行為期2個月的實戰訓練。

民進黨新住民事務部主任羅美玲表示，台灣已經有將近10%的年輕人具有新二代身分，希望看到更多的新住民子女踴躍投入公共事務工作，因此規畫專屬新住民子女的國會幕僚培力計畫，參與者不必擔心經驗不足，部門將會準備一系列包含國會運作、新媒體運用、地方生態瞭解、預算審議與新聞撰寫的培訓課程，也期盼大家把公共參與的精神帶回到家庭及同儕，進一步讓民主深化到台灣各個角落。

台日新二代、新北市議員山田摩衣表示，她在大學時因緣際會下進入立委國會辦公室實習，在國會充分學習到議事運作、預算審查，在地方學習人際互動，這些養分也成為奠定她參選市議員的基石。新二代是台灣重要的多元種子，在這塊土地上萌芽茁壯，是讓世界走進台灣，也讓台灣走向世界的關鍵力量。

新二代國會計畫即日起至8月9日於網路開放報名，並於面試後選出7到10位培力生進行基礎培訓後，安排至立委辦公室展開為期2個月的培訓計畫，每月給予1萬4640元津貼並加入勞健保，培訓時數上限為每月80小時。詳細活動訊息請至民進黨新住民事務部IG查詢，歡迎對公共事務有興趣的新二代青年踴躍報名。