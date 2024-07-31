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審計指數位ID未審慎評估 藍委：賴清德浪費百姓錢

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對審計部報告指數位身分證計畫審議過程未審慎評估計畫可行性，國民黨立委許宇甄表示，賴清德擔任行政院長時沒有完善評估就貿然推動，視民脂民膏如無物。圖／聯合報系資料照
針對審計部報告指數位身分證計畫審議過程未審慎評估計畫可行性，國民黨立委許宇甄表示，賴清德擔任行政院長時沒有完善評估就貿然推動，視民脂民膏如無物。圖／聯合報系資料照

賴清德總統擔任行政院長時推動數位身分證，後因資安爭議喊卡，審計部報告指出，計畫審議過程未審慎評估計畫可行性，最終才導致已經投入的5億多元未能發揮效益。國民黨立委許宇甄表示，賴清德沒有完善評估就貿然推動，視民脂民膏如無物，浪費百姓辛苦工作所繳納的稅錢。

審計部112年度中央政府總決算審核報告指出，計畫擬編過程未制定數位身分證換發相關專法或完成配套法案修正，以及須向民眾溝通等關鍵事項，於計畫中未明定具體執行策略及步驟，計畫審議過程亦未審慎評估計畫可行性．．．，僅以改採先行小規模試辦方式因應，後續因外界對於新式身分證存有隱私及資安疑慮而暫緩推動，致已投入5億173萬餘元鉅額經費未能發揮效益。

許宇甄指出，審計部審核報告的估算，還不包含事後賠償廠商的費用，購進機器的攤提費用等，經估計大概花費百姓納稅錢10餘億元。此外，每年還要花費一筆6千多萬的維護機器的費用，維護一個未來不知是否會再使用的機器到不知猴年馬月，視民脂民膏如無物，浪費百姓辛苦工作所繳納的稅錢。

許宇甄認為，從數位身分證計畫的推動來看，明顯是當時的行政院長賴清德沒有善盡管理之責，欠缺良善溝通，因而造成國庫超過10億元的損失，類似的計畫還有多少沒有被發現？這或許是賴清德懼怕國會擁有調查權的原因。當國會有了調查權，就可以針對賴清德在行政院長任內推動的「智慧政府發展藍圖」進行調查，施政錯誤及弊端將會無所遁形。

許宇甄提到，當年賴清德在推動數位身分證計畫時，為何沒有經過詳細規劃及評估，即逕自將該計畫交由內政部執行？數位身分證計畫的契約暫停執行，與內政部急就章將案件發包給廠商印製、驗證、建置系統有很大的關係，從內政委員會數位身分證調閱小組所調閱的資料來看，隱蔽、塗黑的資訊頗多，若想建構出當年錯誤政策推動的全貌，立法院要有調查權才能查得更清楚，但國會追查真相的權力被大法官給凍結了，真相持續被掩蓋中，賴清德可以繼續耍賴裝無辜。

許宇甄強調，審計部在其中央政府總決算審核報告中直指問題核心，相信國人也可以從此報告中知道民進黨政府這些年的執政實在是問題重重，為了釐清真相，追究相關失職人員責任，善盡國會監督職責，賦予國會調查權才能揪出政府違失，調查違法弊案，我們必須打破黑箱，才能避免持續花冤枉錢，浪費納稅錢。國會改革不能停，若大法官判定國會改革修法違憲，就繼續修法，修到讓他們無話可說。

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