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氣候顧問爆違法開高價減碳班 洪申翰要柯文哲道歉

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委洪申翰今天踢爆，民眾黨主席柯文哲氣候顧問呂學海違法招生開課高價減碳班。記者黃婉婷／攝影
民進黨立委洪申翰今天踢爆，民眾黨主席柯文哲氣候顧問呂學海違法招生開課高價減碳班。記者黃婉婷／攝影

近年全球吹起「淨零」風，民進黨立委洪申翰今天揭露，民眾黨主席柯文哲氣候顧問呂學海，其開設的台灣碳淨零學院未取得合法立案就違法招生開課，學費高達30萬，學員實際上課後才發現華麗師資和重磅課程全是一場空，違反補教、公平法規。洪也要求民眾黨、柯文哲出面說明並道歉。

目前相關爭議被定調為消費糾紛，受害學員已向台中市消保官申訴，洪申翰認為，台灣碳淨零學院可能不是個案，主管機關不能坐視「掛羊頭賣狗肉」的商業或詐騙行為，他要求環境部成立跨部會小組，邀集教育部、公平會、經濟部共同研議防範機制；環境部也承諾會全力配合。

洪申翰今偕兩名受害學院舉行記者會，他批評，呂學海曾因違反公司法遭判刑、侵占行政部門補助款，柯文哲卻在競選總統期間找呂背書氣候政策；2022年呂學海開設「台灣碳淨零學院」，時任民眾黨立委蔡壁如也出席表達支持，結果卻是個非法營業、廣告不實的惡質補習班。

受害學員A指控，學院官網宣稱延攬台清交成、中研院共90名頂尖學者擔任講師，讓人誤以為是國家認證的教育機構，豈料，課程文宣與事實不符，不僅擅自更改教室地點，課程主題、內容和講師都是當天才知道，甚至有講師冒名的狀況，線上課程品質也很差。

A續指，該學院的台中教室竟未取得補習班的合法立案，還自稱是與逢甲大學簽訂產學合作契約，不適用補習班法規，遭校方反駁稱「契約內容不包含對外授課」；學員B也踢爆，台中教室並未跟學生簽署書面契約，只提供繳費收據。

儘管學員要求退費，A卻被學院以補教法規為由，上課超過3分之1就不退費，B則被學院「已讀不回」，甚至被踢出上課群組。

洪申翰批評，台中教室未依法取得補習班立案、未與學員簽訂契約，學院以產學合作為由，表示不適用補教法規；退費卻又搬出補教法規阻擋，擺明是「自助餐」。種種行徑都違反「補習及進修教育法」、「短期補習班設立及管理準則」、「公平交易法」。

洪申翰指出，目前受害學員已向台中市消保官申訴，盼中市府調查後能還學員公道。他也呼籲，民眾黨跟柯文哲應主動出面說明，且柯、呂互相背書、站台，導致部分民眾誤信受騙，柯也應向受害者道歉。

柯文哲 洪申翰 補習

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