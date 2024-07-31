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朱立倫不與盧秀燕爭黨魁? 黃健庭澄清：個人意見

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨秘書長黃健庭日前受訪時表示，假如台中市長盧秀燕明年堅決要選黨主席，黨主席朱立倫未必會跟她爭。圖/ 本報資料照片
國民黨秘書長黃健庭日前受訪時表示，假如台中市長盧秀燕明年堅決要選黨主席，黨主席朱立倫未必會跟她爭。圖/ 本報資料照片

國民黨主席明年改選，國民黨秘書長黃健庭日前表示，若台中市長盧秀燕堅決要選黨主席，他認為「朱立倫未必會跟她爭。」黃健庭今天受訪時強調，這是他個人的意見，黨主席朱立倫不知道他要上節目。

黃健庭今上午出席國民黨北市黨部舉辦的國會改革宣講。媒體詢問，是否跟盧秀燕聊過這個想法，黃健庭表示，他很單純認為，黨內要建立共識，朱立倫不會以個人的角度來思考，這個是他個人的感覺，他也是舉例，如果有共識，盧秀燕也有意參選，朱立倫不必然會一定要承擔，

媒體追問，是否已與盧秀燕有共識？黃健庭說，怎麼會有這個（共識），「我是說如果。」

此外，針對黨主席改選及全代會時程，黃健庭表示，目前只有兩件事是確定的，一是任期四年，二是全代會前3個月改選。

朱立倫 盧秀燕 黃健庭

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