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拚2026金門縣長 陳玉珍：早已做好準備

中央社／ 記者王承中台北31日電

國民黨立委陳玉珍今天表示，8月將接任國民黨金門縣黨部主委，一定會出戰2026金門縣長選舉。她已經做好準備，也有很多金門民眾殷切期盼，金門有很多事情需要她去努力，並承擔責任。

陳玉珍今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，主持人王淺秋詢問陳玉珍，是否8月要接任國民黨金門縣黨部主委，拚戰2026金門縣長選舉。陳玉珍表示，沒錯之前2022年金門縣長選舉，就已經有很多金門民眾鼓勵她。

陳玉珍指出，2022年地方選舉，經過黨內協調，由爭取連任的金門縣長楊鎮浯參選，而黨中央認為她在立法院表現不錯，可以留在立法院奮鬥，繼續為金門民眾爭取權益。

陳玉珍表示，經過這幾年，事實上她早就已經做好準備，也有很多金門民眾殷切期盼，金門有很多事情需要她努力，並承擔責任，而她擔任立委已經7、8年，2026年金門縣長選戰，她一定會出戰。

陳玉珍說，現在接任金門縣黨部主委，目的是讓國民黨基層黨員、年輕族群記憶再加深，讓國民黨重新把金門縣的執政權拿回來。

另外，針對金門快艇案落幕，陳玉珍表示，2月發生金門快艇案後，當初兩岸經歷15次會談，遺憾沒有達到好結果，甚至有點不歡而散，4、5月也談過幾次也沒有結果，幸好後來出現轉折，雙方願意以人道主義為優先，讓亡者能魂歸故里、入土為安的想法來溝通，慶幸最後有圓滿的結局。

陳玉珍指出，快艇案對金門影響非常大，今年4月她去北京，中國大陸開放陸客到馬祖觀光，當時她被很明確的告知，沒有開放陸客到金門觀光的原因，就是因為快艇案沒有解決，中國大陸那邊民情激憤。

陳玉珍表示，快艇案能夠落幕，對金門是很正面的結果，不僅確定金門胡姓釣客能於8月返台，而開放陸客赴金門觀光可以正面期待，也是指日可待，已經在做相關溝通，陸委會已表達沒有問題，而陸方目前也允諾。

國民黨 金門 陳玉珍

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