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翁柏宗延任代理NCC主委 藍委轟違法亂紀不演了？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委王鴻薇。記者潘俊宏／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人事同意權案在立法院卡關，行政院昨發函NCC，以避免8月1日起NCC委員會因委員不足而難以運作為由，指定副主委翁柏宗「延任」並擔任代理主委。國民黨立委王鴻薇批評，完全漠視立法院通過的法案意旨，民進黨政府現在是直接不演了嗎？

立法院已三讀NCC組織法，刪除延任條款，由於修正案尚未經總統公布後實施，行政院援引舊法指定翁柏宗任代理主委，引發批評。

王鴻薇今受訪時指出，這完全是違法，立法院上會期已經通過NCC的組織條例，委員任期屆滿就不能再用任何理由去延任，現在用這種指派的方式，根本是漠視立法院最後的法案，如果是這樣的話，立法院要通過的立法，行政院可以不遵守嗎？

王鴻薇表示，國會改革法案，行政院已經提出覆議，覆議不成又去釋憲，現在是怎麼樣，直接不演了嗎？直接不遵守立法院通過的法律，這也是嚴重的違憲行為，奉勸行政院真的不要這樣的違憲亂紀。

NCC 立法院 行政院

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