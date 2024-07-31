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畜產會憑農業部LINE辦雞蛋進口 謝龍介批：先上車後補票

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
針對進口雞蛋採購爭議，審計報告揭，畜產會僅憑農業部通知（LINE訊息或函文），即辦理雞蛋進口作業，引發爭議。示意圖。圖／聯合報系資料照片
針對進口雞蛋採購爭議，審計報告揭，畜產會僅憑農業部通知（LINE訊息或函文），即辦理雞蛋進口作業，引發爭議。示意圖。圖／聯合報系資料照片

針對進口雞蛋採購爭議，審計報告揭，畜產會僅憑農業部通知（LINE訊息或函文），即辦理雞蛋進口作業，引發爭議。國民黨立委王鴻薇、謝龍介今受訪時直呼有問題，謝龍介表示，犯罪事實俱在，這是完全違背政府採購法，賴政府口口聲聲要反黑金，打擊官商勾結，到現在一個案都沒辦。

國民黨台北市黨部今上午在中央黨部舉行國會改革說明會。王鴻薇受訪時表示，這就是為什麼國民黨希望能成立雞蛋採購調查委員會，查雞蛋採購流程到底有什麼弊端、貓膩，連審計部在查案的時候，都發現過程裡面，竟然可以粗糙到，用LINE就可以決定採購，這裡面絕對有問題。

謝龍介表示，這不是合不合理問題，這已經是貪贓枉法。犯罪事實俱在，他檢舉那麼多案，法務部掌鄭銘謙說都有分案，卻沒看到啟動。花那麼多錢銷毀那麼多顆蛋，另外又花三四千萬元銷毀堆肥，為什麼還有過期蛋流入市面？

謝龍介說，只是在形成構想階段，為什麼有人可以先跑，是不是畜產會董事長是前農委會主委，拿納稅錢去還人情？偷跑後先把雞蛋拿進來，再形成委託，先上車後補票，政府採購可以這樣嗎？

國民黨 謝龍介 雞蛋

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