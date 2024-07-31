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柯文哲稱京華城哪裡不合法 林俊憲酸去廟裡問一下

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。圖/聯合報資料照片
民進黨立委林俊憲。圖/聯合報資料照片

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲昨日談及京華城容積獎勵案，稱「對啦圖利，但哪個地方不合法」，引發議論。民進黨立委林俊憲酸，不得不佩服民眾黨，總是能找到方法，讓情況從糟糕變成難以理解，老是在同樣的地方出事，通常就會建議該去廟裡問一下。

針對京華城案，柯文哲昨天接受媒體專訪提及，京華城案經過都市計畫委員會、都市設計審議委員會等專案小組，全部都有會議紀錄，且到目前為止沒查到金流，如果說要辦京華城案，「對啦圖利，但哪個地方不合法」。

林俊憲指出．都認識柯文哲那麼久了，柯文哲那張嘴大家又不是不知道，講這句看起來比較像氣話，畢竟不太可能有人會自承犯罪吧？原本打個太極，說是失言，來個「選擇性失憶」就沒事了，這樣硬拗，到底圖什麼呢？

林俊憲表示，搞不懂民眾黨最近怎麼回事，前有黃國昌說「圖利不是貪汙」，後有發言人幫柯文哲重新定義圖利，好像被圖利兩字煞到一樣。老是在同樣的地方出事，通常就會建議該去廟裡問一下了。

林俊憲 柯文哲 民眾黨

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