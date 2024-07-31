快訊

日銀宣布升息！到2026年每月購債額砍半 日圓劇烈波動

LINE免費貼圖3款來了！酷暑必用「這什麼天氣」 加碼貓狗隱藏版

辦演唱會來不及？蔣萬安：10月在大巨蛋舉辦國慶晚會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農業部推非開放式禽舍防疫 審計部打臉：9成3確診禽流感

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
農業部鑑於國內家禽產業飼養模式多屬傳統開放式禽舍，疫病防治不易，輔導家禽業者將傳統開放式禽舍升級為水簾密閉式或非開放式禽舍。圖／聯合報系資料照片
農業部鑑於國內家禽產業飼養模式多屬傳統開放式禽舍，疫病防治不易，輔導家禽業者將傳統開放式禽舍升級為水簾密閉式或非開放式禽舍。圖／聯合報系資料照片

農業部鑑於國內家禽產業飼養模式多屬傳統開放式禽舍，疫病防治不易，輔導家禽業者將傳統開放式禽舍升級為水簾密閉式或非開放式禽舍，以提升養禽場生物安全自主防疫能力及經營效率。不過，審計部報告指出，近5年來確診高病原性禽流感的養禽場有93.66％是非開放式禽舍及密閉式禽舍。

農業部為改善國內養禽場設備老舊、生產設施自動化程度不足及生物安全防疫漏洞問題，辦理禽舍改建升級計畫，輔導養禽場禽舍改善結構與生產設備，以提升養禽場生物安全自主防疫能力及經營效率，自2023年度核定補助金額2億9900萬元，輔導74場養禽場由傳統開放式禽舍改建為非開放式或密閉式水簾禽舍，預計2025年要達198場。

不過，審計部引用動植物防疫檢疫署2019年至2023年度統計數據指出，這5年確診高病原性禽流感的養禽場計268場，總計撲殺家禽330萬餘隻，其中非開放式禽舍及密閉式禽舍合計251場，占比高達93.66％，顯示禽流感疫情防治並非僅靠養禽場硬體設施設備升級就能達成。

審計部認為，家禽業主未能建立及落實養禽場生物安全管理機制，致禽流感疫情年年反覆發生，造成養禽場耗費高額改建經費亦未能防止疫病發生之負面觀感，影響傳統養禽場業主辦理禽舍改建升級之意願。

審計部指出，泰國於2004年爆發H5N1高病原性禽流感疫情後推動產業結構轉型，嚴格落實生物安全防護措施，成功控制禽流感疫情，自2008年以來未曾發生家禽感染禽流感之案例。

審計部續指，新加坡食物來源9成以上仰賴進口，近年來致力於發展科技農業，如蛋雞養禽場採用密閉式禽舍，智慧化控制環境溫濕度，且嚴格管控進出養禽場之人員及車輛，維護環境衛生安全，在2023年4月國際禽流感疫情肆虐下，仍可向台灣出口液蛋及生鮮雞蛋。

而我國於2015年初爆發禽流感疫情，確診高病原性禽流感之養禽場1004場，總計撲殺家禽543萬餘隻，嗣後農業部亦推動家禽產業重建，輔導業者提高禽舍生物安全，惟多年來禽流感疫情仍反覆發生。審計部建議借鏡泰國及新加坡經驗，積極研謀善策提升家禽業者生物安全管理意識，並輔導建立及落實養禽場生物安全措施，以有效防堵禽流感疫情發生及傳播。

農業部表示，將持續請家禽產業團體於產業會議或辦理養禽講習等場合，宣導及說明如何落實養禽場生物安全之措施，提升家禽業者生物安全管理意識，有效防堵家禽疫病之發生。

疫情 禽流感 農業部

延伸閱讀

加速台灣蔬菜研發量能 農業部與世界蔬菜中心簽約

審計部點出進口雞蛋案爭議 侯友宜：人民需要清楚答案

再生能源轉型進度落後 太陽能、風力發電量未達標

陸部分禁我農漁產品輸入 我總出口值連2年下滑

相關新聞

朱立倫不與盧秀燕爭黨魁? 黃健庭澄清：個人意見

國民黨主席明年改選，國民黨秘書長黃健庭日前表示，若台中市長盧秀燕堅決要選黨主席，他認為「朱立倫未必會跟她爭。」黃健庭今天...

大巨蛋10月辦國慶晚會 國慶籌委會擬8月底拍板

台北市蔣萬安上午指出，目前可以確定10月在大巨蛋就會舉辦國慶晚會。不過，慶籌會人士指出，大巨蛋當然是國慶晚會場地的首選，...

昨夜碧潭落水 民眾黨發言人林子宇：單純未注意檯面溼滑

新北市新店區碧潭風景區昨晚發生意外，落水女子身分竟是民眾黨發言人林子宇，她本人今天透過社群平台發文表示，單純是未注意檯面...

黃國昌嗆政院走小路鑽小門 無視立法院刪除萬年條款

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人事同意權案卡關，行政院昨天指定副主委翁柏宗擔任代理主委。民眾黨立法院黨團總召黃國昌...

翁柏宗暫代NCC主委 綠委：短期內好的因應措施

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人事同意權案在立法院卡關，行政院為避免8月起因委員不足難以運作，發函要副主委翁柏宗「...

影／朱立倫退伍軍人委員會勉勵：黃復興精神永續擴大

國民黨主席朱立倫今天主持國民黨退伍軍人委員會大會，強調「黃復興」是我們的共同代碼，會永遠永續下去，這次組織的改造是要把黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。