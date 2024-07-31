農業部推非開放式禽舍防疫 審計部打臉：9成3確診禽流感

農業部鑑於國內家禽產業飼養模式多屬傳統開放式禽舍，疫病防治不易，輔導家禽業者將傳統開放式禽舍升級為水簾密閉式或非開放式禽舍，以提升養禽場生物安全自主防疫能力及經營效率。不過，審計部報告指出，近5年來確診高病原性禽流感的養禽場有93.66％是非開放式禽舍及密閉式禽舍。

農業部為改善國內養禽場設備老舊、生產設施自動化程度不足及生物安全防疫漏洞問題，辦理禽舍改建升級計畫，輔導養禽場禽舍改善結構與生產設備，以提升養禽場生物安全自主防疫能力及經營效率，自2023年度核定補助金額2億9900萬元，輔導74場養禽場由傳統開放式禽舍改建為非開放式或密閉式水簾禽舍，預計2025年要達198場。

不過，審計部引用動植物防疫檢疫署2019年至2023年度統計數據指出，這5年確診高病原性禽流感的養禽場計268場，總計撲殺家禽330萬餘隻，其中非開放式禽舍及密閉式禽舍合計251場，占比高達93.66％，顯示禽流感疫情防治並非僅靠養禽場硬體設施設備升級就能達成。

審計部認為，家禽業主未能建立及落實養禽場生物安全管理機制，致禽流感疫情年年反覆發生，造成養禽場耗費高額改建經費亦未能防止疫病發生之負面觀感，影響傳統養禽場業主辦理禽舍改建升級之意願。

審計部指出，泰國於2004年爆發H5N1高病原性禽流感疫情後推動產業結構轉型，嚴格落實生物安全防護措施，成功控制禽流感疫情，自2008年以來未曾發生家禽感染禽流感之案例。

審計部續指，新加坡食物來源9成以上仰賴進口，近年來致力於發展科技農業，如蛋雞養禽場採用密閉式禽舍，智慧化控制環境溫濕度，且嚴格管控進出養禽場之人員及車輛，維護環境衛生安全，在2023年4月國際禽流感疫情肆虐下，仍可向台灣出口液蛋及生鮮雞蛋。

而我國於2015年初爆發禽流感疫情，確診高病原性禽流感之養禽場1004場，總計撲殺家禽543萬餘隻，嗣後農業部亦推動家禽產業重建，輔導業者提高禽舍生物安全，惟多年來禽流感疫情仍反覆發生。審計部建議借鏡泰國及新加坡經驗，積極研謀善策提升家禽業者生物安全管理意識，並輔導建立及落實養禽場生物安全措施，以有效防堵禽流感疫情發生及傳播。

農業部表示，將持續請家禽產業團體於產業會議或辦理養禽講習等場合，宣導及說明如何落實養禽場生物安全之措施，提升家禽業者生物安全管理意識，有效防堵家禽疫病之發生。