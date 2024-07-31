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蘇清泉：保台平安最好跟大陸搞好關係 美國是更大亂源

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委蘇清泉。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委蘇清泉。圖／聯合報系資料照片

「三無」大陸漁船2月翻覆事件，協商延宕許久，昨日協商終達成共識，此外被大陸當局視為「反華組織」的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會同時於台北舉行，民進黨被認為對兩岸採軟硬兼施的手段。國民黨立委蘇清泉今日表示，大家都不是笨蛋，我方不能把台灣安全寄望於美國，要講中國大陸是亂源，他認為美國是更大的亂源。

昨日兩岸於金門就陸船翻覆事件，取得協商共識，一度被認為是兩岸轉緩契機。然而，IPAC峰會昨日做成決議，重提聯大2758號決議案不涉台灣政治地位，陸方批干涉內政。

針對陸船翻覆事件，兩岸取得共識，國民黨立委謝龍介今說，有接觸有對話，就會堆疊善意，不管道歉是委婉的、刻意的、經過設計的，「我建議清德兄，你的兩岸團隊何不開大門走大路？勇敢面對事實，不斷堆積善意，這才是兩岸之福。」

謝龍介表示，全世界在俄烏戰爭跟以巴衝突之間，受盡這麼多苦痛，看到人類受到戰爭摧殘，斷垣殘壁，家破人亡，大家都在避戰，從金門事件來看，雖然是堆疊一點點善意，但都是樂觀看待，也希望「清德兄，你的兩岸團隊應該更積極展開兩岸對話。」

蘇清泉說，這次協商能夠圓滿結束為大家樂見，補償罹難陸民家屬是由民間企業支付，這也是一種模式，此事我方司法程序還未走完，看起來對對岸來講已經不重要，最重要的是雙方碰到事情如何協商，這種意外也不是大家樂見，較擔心的是台灣管轄權，會被大陸一步步進逼，兩岸大小事應開誠布公解決，而不是硬幹，堅持各自立場，包括旅遊等方方面面，至於澎湖漁船、金門漁船被扣押，還有釣客8月可順利返台，這是希望趕快看到的結果。

至於兩岸是否有望展開對話，蘇清泉表示，一手放軟，讓罹難陸民家屬領回遺體，讓家屬有撫卹金，另一邊IPAC很硬，兩手策略，大家都不是笨蛋。

蘇清泉指出，大陸那邊怎麼看，我方也要注意，能不能開放、兩岸往好的方向走、大陸旅客能否過來、台灣團客能否過去，在於執政當局一念之間，如果要這樣繼續弄，前途還是充滿荊棘，但希望不要這樣，還是要往好的方向。美國亂得一塌糊塗，保持台灣和平最好方法還是跟對岸搞好關係，而不是抱著美國大腿，美國現在誰要當總統都還不知道。我方不能把台灣安全寄望於美國，要講中國大陸是亂源，他認為美國是更大的亂源。

美國 蘇清泉 金門

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