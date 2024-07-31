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辦演唱會來不及？蔣萬安：10月在大巨蛋舉辦國慶晚會

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大巨蛋10月辦國慶晚會 國慶籌委會擬8月底拍板

聯合報／ 記者程平／台北即時報導
台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照

台北市蔣萬安上午指出，目前可以確定10月在大巨蛋就會舉辦國慶晚會。不過，慶籌會人士指出，大巨蛋當然是國慶晚會場地的首選，但蔣萬安今天的說法僅代表確認了大巨蛋辦國慶晚會可以符合法規要求，這會是籌備工作的一大突破，但最後是不是在大巨蛋舉行，應該會在8月底的第二次慶籌會工作會報中拍板定案。

蔣萬安指出，目前可以確定10月在大巨蛋就會舉辦國慶晚會，個人也很希望期待江蕙可以復出，可以在大巨蛋辦演唱會，因為結婚跟太太進場是唱江蕙的「家後」，個人心願啦。

慶籌會人士說，當初慶籌會在討論國慶晚會場地時，讓國慶晚會重回雙北舉辦是第一個考量，在確認回到雙北舉雙北舉辦後，與會人士就拋出可以在大巨蛋舉辦的想法，因為大巨蛋不但有地點優勢，在最新的場館舉辦國慶晚會，更有其意義。不過，由於大巨蛋是否能舉辦類似活動還有法規上的疑義，因此，慶籌會也選擇國父紀念館作為備案，並請慶籌會成員之一的北市府在法規面做審慎評估。

慶籌會人士表示，由於在大巨蛋舉辦國慶晚會是慶籌會的首選，因此今天蔣萬安說，預計8月中消安基金會完成對大巨蛋的相關檢查及各項演練，屆時把案件送市府做全面審查，通過最快9月大巨蛋場地是ready的，形同確認大巨蛋辦國慶晚會沒有法規上的疑慮，蔣萬安才會說可以確定10月在大巨蛋就會舉辦國慶晚會。

不過，由於國慶晚會的場地確認，恐怕還需要慶籌後在8月底召開的工作會報中討論，屆時若確認都沒有法規上的疑義，才會可能正式拍板確認。

至於蔣萬安希望國慶晚會中邀請江蕙復出唱的「家後」。慶籌會人士表示，國慶晚會的具體節目內容，目前仍有待討論，待定案後會委由台北市政府公開招標，由民間單位負責承辦。

國慶 大巨蛋 蔣萬安

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