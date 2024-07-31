凱米颱風重創南部 郭國文喊話政院興建水利設施

凱米颱風重創南部，其中台南麻豆區平均降雨量逼近八八風災的兩倍。民進黨立委郭國文今天表示，面對目前防洪標準已無法應付氣候變遷，希望行政院可以提出針對易淹水區的水患治理計畫，透過「專案」模式，興建水利設施。

郭國文指出，這幾天會勘超過10個淹水地點，雖然多數都已有水利設施，但目前抽水站、滯洪池即便發揮效益，仍無法應付凱米颱風的威力。

郭國文強調，光是自己選區需要爭取興建的抽水站、水門、排水系統與滯洪池等，加起來已逼近水利署可負荷的預算，尤其滯洪池成本相當高，需要更多資源投入災後應變的建設。

郭國文表示，過去梅姬颱風，有針對易淹水區的水患治理計畫，透過「專案」模式，興建水利設施。他認為凱米風災對南台灣有嚴重衝擊，應該有類似的專案來保障居民權益，不要讓易淹水區的民眾一再面臨水患。