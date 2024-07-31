快訊

最懂和川普打交道 新書揭安倍晉三「馴獸外交」心法

碧潭落水 民眾黨發言人林子宇還原真相：我太矮上不來

奧運籃球／法國死裡逃生四分打 河村勇輝：我不認為有犯規

凱米颱風重創南部 郭國文喊話政院興建水利設施

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委郭國文喊話行政院，針對易淹水區透過「專案」模式，興建水利設施。圖／郭國文辦公室提供
民進黨立委郭國文喊話行政院，針對易淹水區透過「專案」模式，興建水利設施。圖／郭國文辦公室提供

凱米颱風重創南部，其中台南麻豆區平均降雨量逼近八八風災的兩倍。民進黨立委郭國文今天表示，面對目前防洪標準已無法應付氣候變遷，希望行政院可以提出針對易淹水區的水患治理計畫，透過「專案」模式，興建水利設施。

郭國文指出，這幾天會勘超過10個淹水地點，雖然多數都已有水利設施，但目前抽水站、滯洪池即便發揮效益，仍無法應付凱米颱風的威力。

郭國文強調，光是自己選區需要爭取興建的抽水站、水門、排水系統與滯洪池等，加起來已逼近水利署可負荷的預算，尤其滯洪池成本相當高，需要更多資源投入災後應變的建設。

郭國文表示，過去梅姬颱風，有針對易淹水區的水患治理計畫，透過「專案」模式，興建水利設施。他認為凱米風災對南台灣有嚴重衝擊，應該有類似的專案來保障居民權益，不要讓易淹水區的民眾一再面臨水患。

凱米颱風 淹水 郭國文

延伸閱讀

影／立委林俊憲競選市長起手式 陳亭妃：我每天都是

扯高虹安救鄭文燦？ 郭國文：輕重情節社會自有公評

台南市定民俗安定長興宮、真護宮 爭取列入「國家無形文化資產」

名嘴稱林士傑是賴清德大樁腳 郭國文批惡質無知請自重

相關新聞

影／訪美返台被問是否角逐黨魁 盧秀燕：專心市政

盧秀燕本月22日率團前往美國訪問，抵達西雅圖後因凱米颱風增強南移，短暫停留7小時就搭機返台坐鎮防颱，防災67小時後，26...

昨夜碧潭落水 民眾黨發言人林子宇：單純未注意檯面溼滑

新北市新店區碧潭風景區昨晚發生意外，落水女子身分竟是民眾黨發言人林子宇，她本人今天透過社群平台發文表示，單純是未注意檯面...

出席IPAC年度峰會 賴清德：願與中對等、尊嚴交流

「對中政策跨國議會聯盟」（ＩＰＡＣ）年度峰會昨在台北登場，賴清德總統出席發表談話表示，台灣會致力維護區域的和平穩定，不卑...

翁柏宗代理NCC主委 在野轟「毀憲亂政」

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）新任委員人事同意權案在立法院卡關，行政院昨天發函ＮＣＣ，以避免八月一日起ＮＣＣ委員會因委員不...

凱米颱風重創南部 郭國文喊話政院興建水利設施

凱米颱風重創南部，其中台南麻豆區平均降雨量逼近八八風災的兩倍。民進黨立委郭國文今天表示，面對目前防洪標準已無法應付氣候變...

謝龍介諷政院如老鼠 指定翁柏宗留任如上燈台偷油吃

立法院16日三讀通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」修正案，刪除延任條款。有4名NCC委員7月底屆滿卸任，行政院昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。