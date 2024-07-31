謝龍介諷政院如老鼠 指定翁柏宗留任如上燈台偷油吃
立法院16日三讀通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」修正案，刪除延任條款。有4名NCC委員7月底屆滿卸任，行政院昨去函NCC，指定現任副主委翁柏宗擔任代理主委。國民黨立委謝龍介今日表示，此舉有如老鼠上燈台偷油吃；國民黨立委蘇清泉說，此事會造成日後朝野衝突更大。
立法院已三讀通過，刪除NCC組織法中的延任條款，惟修正案尚未經總統公布後實施，故空窗期間仍適用舊法，行政院援引舊法指定翁柏宗任代理主委一事引批評，在野黨認為行政院應尊重新法。
謝龍介說，跟小老鼠上燈台偷油吃一樣，法律通過有其作業時間，立法院修正法令還未生效，但任期到了最後一天，用這種類似榮譽式的犒賞，讓翁柏宗在歷史上留下曾擔任過NCC主委，對於打手的犒賞，沒什麼值得驕傲的。但他相信行政院的善意，因為作業時間空窗，希望行政院盡快提出新的NCC人選，讓立法院審查。
蘇清泉說，立法院16日三讀通過NCC組織法修正案，不能延任，行政院硬幹，發文叫翁柏宗代理主委，這是要不得的，這樣是把立法院三讀通過的法案視如無物，造成朝野衝突更大，這事情建議行政院跟民進黨當局審慎為之。
至於立法院三讀過後行文時間是否過慢，蘇清泉表示，一般立法院三讀通過的法案差不多3天就會送到行政院、總統府，這次怎麼會拖拖拉拉？是技術上的延遲，就趁這個空檔發佈人事命令更是要不得。行政院、總統府不尊重立法院三讀通過的議案，這會埋下往後更衝突的導火線。
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