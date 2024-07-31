觀光產業仍慘 李彥秀：政府用補助衝量無長期助益

我國觀光業蕭條，而近日一部台劇「零日攻擊」指涉台海有爆發戰爭可能，國民黨立委李彥秀今日表示，理想很豐滿，現實很骨感，「零日攻擊」如何吸引國際觀光客，政府祭出各項補助，是重量不重質，無助觀光產業。

李彥秀說，國發會公布6月景氣對策信號綜合判斷分數，受惠半導體供應鏈及伺服器需求熱絡，亮出代表景氣「熱絡」的紅燈；另一方面，原本今年整體國際觀光客1200萬人次目標，卻淪為「觀光慘業」，到目前為止，僅勉強達到430萬人次。

李彥秀提到，陸客來台遙遙無期，觀光署預計8月起陸續推出國際客來台機票買2送1、買3送1，或是高鐵買1送1等措施，國際客到花蓮將補助每團3萬到5萬元，刺激國際觀光客來台的意願。

李彥秀說，過去不論是「國旅住房補貼」或「inbound發放5000元自由行消費金以及最高2萬元團客獎助金」，雖然達到短期刺激效果，但是「重量不重質」的結果，也傷害了觀光產業長期發展契機。民進黨政府好大喜功，定下今年1200萬人次的觀光目標（後來下修為1000萬人次）。眼見7月都將結束，人數遠不如預期，才匆促宣布還沒定案的補助方案。

李彥秀認為，蔡英文政府為了彌補陸客缺口，推出團客來台的補助方案，結果就是維持短暫「千萬觀光大國」虛幻外表，但這些地區團客不論是滯台時間與消費能力都遠不如預期。重量也要重質，在衝刺來台觀光客人數的同時，民進黨政府也要想想，如何吸引優質與消費能力的國際觀光與商務客源。

李彥秀說，吸引國際觀光客來台，民進黨政府總是頭痛醫腳。國際媒體稱「台灣，全世界最危險的地方」「沒有最危險，只有更危險」，連台灣自己都在大肆渲染「零日攻擊」這類危機論調。疫情過後，全世界都在爭取國際觀光客，試問，國際觀光客會將「工廠」或「戰場」作為觀光首選？

李彥秀強調，台灣最美麗的風景是人，最吸睛的是文化觀光。臺灣有豐沛民俗節慶活動，從元宵節放天燈、炸寒單、蜂炮，中元節放水燈、搶孤，端午節龍舟賽，更有美食之都的優勢，只要多一些構思與創意，台灣12個月都可有嘉年華盛會。

李彥秀也說，觀光發展基金自1999年設立，到2018年底已突破160億元。隨著數波國旅補助及紓困振興方案，再加上疫情衝擊，從2021年舉債度日至今。觀光業者疾呼改善基層人員缺工的結構性問題，台灣特色的國際行銷宣傳，優先開放兩岸商務觀光；賴清德總統競選期間的觀光六大願景「觀光立國，世界台灣」至今仍淪為口號。

李彥秀總結，台灣需要高科技與出口創造外匯收入，也需要觀光產業創造內需與就業。機票、高鐵、團客補助措施或許能短期應急，觀光產業長遠發展更需要執政者多用一點腦子，少使點意識形態。