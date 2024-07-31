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影／訪美返台被問是否角逐黨魁 盧秀燕：專心市政

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
由於國民黨主席明年改選，外傳國民黨基層希望盧秀燕（前）角逐黨魁進而布局2028年總統大選。針對此議題，盧秀燕表示「我就是專心市政，謝謝大家」。記者黃仲明／攝影
由於國民黨主席明年改選，外傳國民黨基層希望盧秀燕（前）角逐黨魁進而布局2028年總統大選。針對此議題，盧秀燕表示「我就是專心市政，謝謝大家」。記者黃仲明／攝影

盧秀燕本月22日率團前往美國訪問，抵達西雅圖後因凱米颱風增強南移，短暫停留7小時就搭機返台坐鎮防颱，防災67小時後，26日再度搭機飛往美國繼續訪美行程。她26日搭機前表示，外交最重視誠信，所以颱風後接續訪美行程，為避免被作文章自掏腰包購買來回機票。結束訪美行程，盧秀燕今晨返台時被問到會不會角逐國民黨黨魁，她說「我就是專心市政，謝謝大家」。

盧秀燕受訪時表示，本次訪美有4個原因讓她覺得非常成功，第一個是她在凱米颱風暴風圈遠離台灣後再度赴美拜訪，此舉讓姐妹市及美國友人非常意外、非常高興，也看到台中市政府的誠意及誠信，她認為這兩點對未來台中市跟美方的交流、合作很有幫助。

此外，台中市政府也成功地行銷台中是「科技台中」，台中有半導體、晶元及晶片，有完整的智慧產業鏈，所以市府也向國際、向美方宣導「投資台中非常正確」。第3個原因是市府團隊跟僑胞之間有很好的互動跟交流，宣慰了僑胞。

盧秀燕指出，最後一點則是最後這幾天當中，市府也去拜訪了在海外打拚的台商，他們看到台中市的行政團隊赴美為他們加油打氣，非常地感動也很開心。市府團隊看到台商在海外打拚，增加台中在國際上的能見度也非常感動，所以她覺得這次訪美的收穫很大，也非常的成功。

盧秀燕27日在洛杉磯僑宴上引述「開蘭第一人」吳沙名言「路若會通，子孫會成功」。她表示，就像吳沙所說，台中市政府會去做城市交流，就是希望國際友人、姊妹市越來越多，透過這些國際交流，讓台中市、台中市的市民在國際之間能夠有更多的朋友、得到更多的照顧。

由於訪美行程被凱米颱風打斷，一星期內搭機往返台美4 次，盧秀燕表示「有一點點累」不過還是很值得，為了城市再累也心甘情願，而且收穫很大、很成功就值得了。至於短期內有沒有規劃出訪其他國家的計畫？她說先喘口氣，有消息再跟大家報告。

由於國民黨主席明年改選，現任主席朱立倫未鬆口是否拚連任，外傳國民黨基層希望台中市長盧秀燕角逐黨魁進而布局2028年總統大選。針對此議題，盧秀燕表示「我就是專心市政，謝謝大家」。

台中市長盧秀燕（前）結束訪美行程，今天凌晨搭機返台。記者黃仲明／攝影
台中市長盧秀燕（前）結束訪美行程，今天凌晨搭機返台。記者黃仲明／攝影

凱米颱風 盧秀燕

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