賴清德民調上升 黃暐瀚指3元素爭取到中間選民的認同

「為何賴總統民調上升？」資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，顯然應該是做對了什麼，他分析有3個元素，賴總統民調上升，民進黨支持度高於藍白兩黨。

美麗島電子報日前公布民調，賴清德總統連續3個月「信任度」（55.2%）、「執政滿意度」（52%）上升，不信任度與不滿意度明顯下滑。黃暐瀚表示，還有上周鏡電視民調，賴總統滿意度52.9%；「4成的得票，卻有超過5成的滿意度」，顯然賴清德總統應該是做對了什麼。

黃暐瀚表示，一是「抗中，反併吞」。賴總統上任之後，直接將兩岸問題踩到底，多次宣達「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，此說法雖然在國內存在「激烈反對意見」，但民調顯示過半民眾支持兩岸是國與國（TVBS 64%，台灣民意基金會 74.3%），支持者既然過半，賴總統的民調，自然會過半。

另外，黃暐瀚表示，身為三軍統帥，總統積極視導各軍，強化戰力，充實戰備，與在野黨的「兩岸有必要走到這一步嗎」、「美國只是想賺我們的錢」、「對美軍購可能變成冤大頭」等說法，形成對比。

二是「肅貪，不留情」。黃暐瀚表示，連行政院前副院長都因為涉貪被收押了，還有什麼高官貴冑不能辦？盡管在野黨存在「賴清德打擊異己」的質疑，但對「中間選民」來說，肅貪就是澄清吏治，沒在管，也沒在分「藍綠白」，不設底線的肅貪，對於爭取中間選民，絕對有幫助。

三是「親民，爭認同」。黃暐瀚表示，這部分比較難用單一事件去做分析，但很明顯地，賴總統對於爭取（開發）原本並不認同賴清德的族群，非常用力。6月北一女樂儀隊要出發前往加拿大表演，賴總統邀請女學生進到總統府，祝福鼓勵，並且自拍；7月日本沖繩高校樂團來台，賴總統一樣邀請入府演奏，並且同歡。

他說，台灣「毛小孩」隻數已經突破270萬，比14歲以下兒童有250萬人還多。去年出生人數13萬，但貓狗登記隻數卻多達23萬。賴清德總統去屏東認養1隻待了1年多都沒人認養的「三腿犬」斑斑，與台灣數百萬的「毛爸爸、毛媽媽」之間，又成功拉近了距離。

黃暐瀚表示，3個元素，令賴總統民調上升，民進黨支持度也遠高於藍白兩黨。這3點賴清德能做，在野黨自然也能，如果藍白也一樣「肅貪、親民、反併吞」，自然也能爭取到中間選民的認同。