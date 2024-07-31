快訊

奧運游泳／王冠閎排名第11與決賽擦身 仍創台泳將史上最佳排名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷眼集／總統「真心話」 怕又嚇退橄欖枝

聯合報／ 記者陳熙文林河名
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨出席ＩＰＡＣ年度峰會發表談話，演說中慷慨激昂、左右開弓，左一句指中國是威權主義，右一句指中國是世界的威脅，又說要撐起「民主保護傘」，彷彿台灣已站在新冷戰格局的最前線。賴總統明明強調「四大和平支柱」，談話中的鋪陳卻全不是這麼回事。

賴總統演說語意，不但附和西方國家對中國崛起的不安，甚至有意邀請各國走入一個新的二元對立，把台灣當作代理人戰爭（proxy war）的潛在舞台。這樣的談話，或可拉攏到國際反中勢力的同情和支持，也在反中立場鮮明的ＩＰＡＣ峰會中博得喝采掌聲，但真的有助於增進兩岸交流？還是把兩岸帶入更緊張的局面？

賴總統昨天談話，雖有軟調部分，但文字分配上頭重腳輕，在強化國防力量、建構經濟安全和加強民主國家的夥伴關係上著墨甚多，甚至強調「共同發揮威懾的力量，以備戰來避戰」。可見態度沒有放軟，反倒有愈來愈硬的趨勢。

賴總統聯外制中意圖明顯，但別忘了自己是中華民國總統，不是國際反中前線指揮官，台灣民眾的安全和利益，才是總統的重中之重。

兩岸關係昨有重要場景，即在金門針對陸船翻覆案達成共識，正當朝野都對兩岸未來良性互動看見曙光之際，賴總統也釋出願以對話取代對抗，卻仍選擇在猶如反中大會的ＩＰＡＣ場合慷慨陳詞，就怕兩岸好不容易互遞的橄欖枝，又被總統「真心話」給嚇縮回去了。

反中 舞台 金門

延伸閱讀

政院辦部會首長AI共識營 賴總統致詞、童子賢任講師

IPAC決議：聯大2758號決議文不決定台灣政治地位

賴總統重申「和平四支柱」：不卑不亢、維持現狀

出席IPAC 賴總統：中國錯誤詮釋2758號決議 為建構武力犯台依據

相關新聞

台灣成IPAC新成員 范雲、陳昭姿任共同主席盼國民黨一起來

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今於台北舉行年度峰會，正式宣布台灣成為IPAC的新成員之一，由民進黨立委范雲和民眾黨立委...

翁柏宗代理NCC主委 在野轟「毀憲亂政」

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）新任委員人事同意權案在立法院卡關，行政院昨天發函ＮＣＣ，以避免八月一日起ＮＣＣ委員會因委員不...

出席IPAC年度峰會 賴清德：願與中對等、尊嚴交流

「對中政策跨國議會聯盟」（ＩＰＡＣ）年度峰會昨在台北登場，賴清德總統出席發表談話表示，台灣會致力維護區域的和平穩定，不卑...

租金補貼爆詐領 待追溢領高達1.2億元

三百億元擴大租金補貼上路至今，不僅出現一點四萬件「溢發」情事，更爆發百件以上的「詐領」風暴。審計部揭露，內政部國土管理署...

IPAC反對陸曲解聯大2758決議 總統府：傳達民主國家團結訊息

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天通過決議，反對中國不當曲解「聯合國大會第2758號決議」以限縮台灣國際空間。總統...

日眾議員：IPAC承諾力阻中國破壞民主

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會今天舉行，日本眾議員、前防衛大臣中谷元表示，台海為全球貿易和供應鏈的重要樞紐，兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。