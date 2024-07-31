冷眼集／總統「真心話」 怕又嚇退橄欖枝

賴清德總統昨出席ＩＰＡＣ年度峰會發表談話，演說中慷慨激昂、左右開弓，左一句指中國是威權主義，右一句指中國是世界的威脅，又說要撐起「民主保護傘」，彷彿台灣已站在新冷戰格局的最前線。賴總統明明強調「四大和平支柱」，談話中的鋪陳卻全不是這麼回事。

賴總統演說語意，不但附和西方國家對中國崛起的不安，甚至有意邀請各國走入一個新的二元對立，把台灣當作代理人戰爭（proxy war）的潛在舞台。這樣的談話，或可拉攏到國際反中勢力的同情和支持，也在反中立場鮮明的ＩＰＡＣ峰會中博得喝采掌聲，但真的有助於增進兩岸交流？還是把兩岸帶入更緊張的局面？

賴總統昨天談話，雖有軟調部分，但文字分配上頭重腳輕，在強化國防力量、建構經濟安全和加強民主國家的夥伴關係上著墨甚多，甚至強調「共同發揮威懾的力量，以備戰來避戰」。可見態度沒有放軟，反倒有愈來愈硬的趨勢。

賴總統聯外制中意圖明顯，但別忘了自己是中華民國總統，不是國際反中前線指揮官，台灣民眾的安全和利益，才是總統的重中之重。

兩岸關係昨有重要場景，即在金門針對陸船翻覆案達成共識，正當朝野都對兩岸未來良性互動看見曙光之際，賴總統也釋出願以對話取代對抗，卻仍選擇在猶如反中大會的ＩＰＡＣ場合慷慨陳詞，就怕兩岸好不容易互遞的橄欖枝，又被總統「真心話」給嚇縮回去了。