出席IPAC年度峰會 賴清德：願與中對等、尊嚴交流

「對中政策跨國議會聯盟」（ＩＰＡＣ）年度峰會昨在台北登場，賴清德總統出席發表談話表示，台灣會致力維護區域的和平穩定，不卑不亢，維持現狀，也願在對等尊嚴原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，和中國進行交流，降低衝突，達到台海和平。但賴總統也表示，法律和歷史不能作為對外侵略的藉口；他認為中國錯誤詮釋聯大二七五八號決議文是為了建構武力犯台的法理依據。

賴清德總統昨天受邀以「台灣的全球願景」為題在ＩＰＡＣ年會發表談話。他表示，台灣將以「和平四大支柱行動方案」，做為行動指引。第一個支柱是「強化國防力量」，台灣將持續推動國防自主及國防採購，建立引進新興技術的機制，以及建構全民防衛體系。他上個月宣布將在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，就是要強化社會整體的韌性。

第二個支柱是「建構經濟安全」。他指出，台灣擁有強大的科技實力及創新能力，半導體產業也領先全球，台灣將持續努力，跟理念相近國家，一起打造「民主晶片」永續供應鏈，同時也期盼和各國深化經貿連結。第三個支柱是加強與民主國家肩並肩站在一起，共同發揮威懾力量，備戰來避戰，靠實力達到和平目標。第四個支柱是「穩定而有原則的兩岸領導力」。

賴總統也指出，中國威權主義的對外擴張，除了對周邊國家進行軍事恫嚇，也藉由外交打壓、經濟脅迫、網路攻擊，散布錯假訊息等手段，不斷提升灰色地帶的侵擾，破壞區域的和平穩定；中國也常透過法律戰，或扭曲歷史來擴權，聯大二七五八號決議就是非常顯著的例子。

賴總統說，他要藉這個機會特別感謝美國政府及歐洲議會等國際力量，透過公開說明，反對中國錯誤詮釋二七五八號決議，與「一中原則」的不當連結，企圖限縮台灣的國際參與，並建構中國武力犯台的法理依據。

副總統蕭美琴昨於ＩＰＡＣ國際記者會致詞時也表示，感謝ＩＰＡＣ成員支持台灣有意義地參與國際，同時反對中國曲解聯大二七五八號決議，不正義地排除台灣和台灣人民參與聯合國組織。

此外，賴清德總統昨接見「北美洲舜裔篤親總公所」訪團時表示，不論其他國家稱呼台灣是中華民國、台灣或中華民國台灣，國際間看到的主體，就是台灣這塊土地及二三五○萬人。賴總統也重申，只要對等、尊嚴，台灣很願意與中國交流合作，達到和平穩定、互惠互利的目標。