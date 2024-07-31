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IPAC大會：聯大2758號不決定台灣政治地位

聯合報／ 本報記者／台北報導

「對中政策跨國議會聯盟」（ＩＰＡＣ）年度峰會昨登場，ＩＰＡＣ成員舉手通過決議，認定聯大二七五八號決議文不決定台灣的政治地位，同時不建構「一中原則」作為國際法律。總統府發言人李問表示，誠摯感謝ＩＰＡＣ及全球支持自由、民主與和平的夥伴，傳達民主國家團結的訊息，以具體行動表達對台灣支持。

ＩＰＡＣ執行董事裴倫德（Luke de Pulford）並在國際記者會中正式宣布，台灣成為ＩＰＡＣ的新成員之一，由民進黨立委范雲和民眾黨立委陳昭姿擔任共同主席。與哥倫比亞、伊拉克、馬拉維、所羅門群島、岡比亞及烏拉圭等其他六國，一同成為新成員。

ＩＰＡＣ第四屆年度峰會昨在台北舉行，包括廿三國及歐洲議會，共四十九位議員及政要與會。在賴清德總統演說後，成員舉手通過攸關聯大二七五八號決議文的典範決議，做出四點認定，包括：二七五八號決議文沒有提及台灣，也沒有決定台灣的政治地位，更不建立中國擁有對台的主權，也沒提及台灣在聯合國的地位及台灣在聯合國組織的參與。

ＩＰＡＣ決議也表示，對中國曲解二七五八號決議文來支持「一中原則」，並將「台灣」在歷史文件上改稱為「台灣、中國的一省」表達遺憾。

一中原則 總統府發言人 聯合國

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