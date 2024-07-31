快訊

奧運游泳／王冠閎排名第11與決賽擦身 仍創台泳將史上最佳排名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／綠社宅支票 面臨檢驗

聯合報／ 記者黃婉婷
隨著社宅愈來愈多，管理上也出現更多問題。 圖為社宅示意圖。圖／聯合報系資料照片
隨著社宅愈來愈多，管理上也出現更多問題。 圖為社宅示意圖。圖／聯合報系資料照片

前總統蔡英文曾以社宅政見攫取青年選票，賴清德總統加碼開出百萬社宅支票，擴大照顧低薪青年與社會弱勢，但「重量也要重質」，年底即將有一批社宅陸續完工招租，租金分級標準、一市兩制問題卻遲未解決，包租代管政策也有待調整，假使住宅政策不能落實照顧弱勢，社宅蓋再多又有何用？

所謂「八年百萬社宅」目標，是指直接興建社宅廿五萬戶、包租代管廿五萬戶，以及租金補貼五十萬戶。但現行社宅租金新制雖解決財稅資料不準確，導致政府補貼假窮人的弊病，也衍生低薪青年和邊緣弱勢被漏接的質疑，且未參考香港等國外經驗，研議強化收入審核措施。

再加上肩負社宅營運責任的國家住都中心及縣市政府，目前仍各自為政，租金定價、管理規則、申請規範等都出現「一市兩制」問題，中央卻遲遲未有整合計畫，未來若出現問題，勢必會引發民怨責難。

此外，透過既有房屋再轉租，盼擴大照顧租屋弱勢的「包租代管」政策，二○一七年上路至今，卻有八成件數傾向「代管」，房東仍能挑房客、隔年漲租，與過往狀況無異，讓優先支持租屋弱勢的成效大打折扣。

賴清德選前曾承諾推動居住正義，稱要打造台灣成為悠然過活的地方，但住宅政策不是「複製貼上」就好，如今新內閣上任近百日，許多問題都在等待解決。民進黨政府吹了許久的「居住正義」氣球，八年下來，是時候該面對社會的總體檢了。

社宅 賴清德 青年

延伸閱讀

審計部估今年短絀4905億 張智倫：吃了誠實豆沙包

【重磅快評】聖母峰戰司法 賴清德認同Kolas嗎？

賴清德列舉中國打壓 願以對話取代對抗

政院辦部會首長AI共識營 賴總統致詞、童子賢任講師

相關新聞

台灣成IPAC新成員 范雲、陳昭姿任共同主席盼國民黨一起來

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今於台北舉行年度峰會，正式宣布台灣成為IPAC的新成員之一，由民進黨立委范雲和民眾黨立委...

翁柏宗代理NCC主委 在野轟「毀憲亂政」

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）新任委員人事同意權案在立法院卡關，行政院昨天發函ＮＣＣ，以避免八月一日起ＮＣＣ委員會因委員不...

出席IPAC年度峰會 賴清德：願與中對等、尊嚴交流

「對中政策跨國議會聯盟」（ＩＰＡＣ）年度峰會昨在台北登場，賴清德總統出席發表談話表示，台灣會致力維護區域的和平穩定，不卑...

租金補貼爆詐領 待追溢領高達1.2億元

三百億元擴大租金補貼上路至今，不僅出現一點四萬件「溢發」情事，更爆發百件以上的「詐領」風暴。審計部揭露，內政部國土管理署...

IPAC反對陸曲解聯大2758決議 總統府：傳達民主國家團結訊息

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天通過決議，反對中國不當曲解「聯合國大會第2758號決議」以限縮台灣國際空間。總統...

日眾議員：IPAC承諾力阻中國破壞民主

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會今天舉行，日本眾議員、前防衛大臣中谷元表示，台海為全球貿易和供應鏈的重要樞紐，兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。