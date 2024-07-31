新聞眼／綠社宅支票 面臨檢驗

前總統蔡英文曾以社宅政見攫取青年選票，賴清德總統加碼開出百萬社宅支票，擴大照顧低薪青年與社會弱勢，但「重量也要重質」，年底即將有一批社宅陸續完工招租，租金分級標準、一市兩制問題卻遲未解決，包租代管政策也有待調整，假使住宅政策不能落實照顧弱勢，社宅蓋再多又有何用？

所謂「八年百萬社宅」目標，是指直接興建社宅廿五萬戶、包租代管廿五萬戶，以及租金補貼五十萬戶。但現行社宅租金新制雖解決財稅資料不準確，導致政府補貼假窮人的弊病，也衍生低薪青年和邊緣弱勢被漏接的質疑，且未參考香港等國外經驗，研議強化收入審核措施。

再加上肩負社宅營運責任的國家住都中心及縣市政府，目前仍各自為政，租金定價、管理規則、申請規範等都出現「一市兩制」問題，中央卻遲遲未有整合計畫，未來若出現問題，勢必會引發民怨責難。

此外，透過既有房屋再轉租，盼擴大照顧租屋弱勢的「包租代管」政策，二○一七年上路至今，卻有八成件數傾向「代管」，房東仍能挑房客、隔年漲租，與過往狀況無異，讓優先支持租屋弱勢的成效大打折扣。

賴清德選前曾承諾推動居住正義，稱要打造台灣成為悠然過活的地方，但住宅政策不是「複製貼上」就好，如今新內閣上任近百日，許多問題都在等待解決。民進黨政府吹了許久的「居住正義」氣球，八年下來，是時候該面對社會的總體檢了。