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審計部：租補弱勢戶比率不升反降
三百億元租金補貼上路兩年，截至今年四月，核定戶數突破五十萬戶。審計部報告揭露，核發戶中，經濟、社會弱勢只占十七萬戶，且近五年補貼社經弱勢的比率「不升反降」，大幅減少廿二個百分點。國土署澄清，計畫推行至今已擴大照顧十萬多弱勢戶，從戶數成長便能看出成效，且涵蓋更多有需要的青年和家庭，只看占比不夠公允。
租金補貼政策，經費從以往的五十億元擴增至三百億元，補貼戶數從廿二萬戶提升至五十萬戶，含一般戶卅三萬餘戶及經濟、社會弱勢戶十七萬餘戶，距衛福部推估弱勢族群居住協助潛在需求廿八萬餘戶，尚有十萬餘戶落差。
審計部報告揭露，二○一九至二○二三年，近五年補貼社經弱勢者比率「未升反降」，從百分之五十五點一五，降至百分之卅三點九，減少廿二個百分點。
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