租金補貼爆詐領 待追溢領高達1.2億元

三百億元擴大租金補貼上路至今，不僅出現一點四萬件「溢發」情事，更爆發百件以上的「詐領」風暴。審計部揭露，內政部國土管理署未落實查核，導致租金補貼溢發、遭詐領，尚待追繳的溢領金額高達一點二億元。國土署坦承，將進一步加強監管和審核機制，並追究詐領人士的刑事責任，呼籲民眾勿以身試法。

內政部國土署二○二二年推出三百億元擴大租金補貼，去年改採隨到隨辦機制，申請資格納十八歲以上租屋族群、民眾申請不強制填寫房東身分證字號等放寬申請資格、簡化申請程序，另新增地方政府協助受理申請案件及審查。截至去年四月底，核定戶數已達計畫目標五十萬戶。

豈料，審計部最新的去年度中央政府總決算審核報告揭露，租金補貼核撥期間因補貼者死亡、購置房屋，或審查時未能及時發現申請人資格不符、系統資料登載錯誤，仍核撥補貼或加碼補貼的溢領件數共有一萬四五四九件，目前近七成未完成追繳，待追繳金額達一億二八三四萬餘元。

此外，國土署更接獲民眾檢舉、地方政府通報，部分案件有遭冒名申請租金補貼、偽造租賃契約、多件申請案匯入同一人帳戶等疑似詐領案，共計一○九件，目前九十八件正由國土署政風室調查中，十一件移送檢調單位偵辦。

審計部指出，內政部放寬民眾申請資格及簡化申請程序，有效增加補貼戶數，期間卻因未核實審查，導致溢發、遭詐領，使政府資源未如預期有效提供給有需要的家庭，還耗費行政資源追繳；隨補貼件數增加，恐增加後續追繳、稽查難度，並讓有心人士認為有利可圖。

國土署回應表示，擴大租金補貼開辦至今，已移送司法及警察機關調查案件共廿二案，兩案經法院判刑確定，皆為假冒他人名義簽訂租約並申請租金補貼；對於詐領行為，政府將採取司法途徑追究相應法律責任，並追回非正當取得的租金補貼款項。

國土署說，目前地方政府與中央共同合作發現異常主動移交政風單位，經確認後移送警察機關調查，未來也將進一步加強監管和審核機制，確保資源優先運用於真正有需要的民眾。