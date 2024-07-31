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觀察站／政院再槓立院 NCC人事慢慢耗

聯合報／ 記者彭慧明
行政院昨天去函NCC，指定現任副主任委員翁柏宗擔任代理主委。圖／聯合報系資料照片
行政院昨天去函NCC，指定現任副主任委員翁柏宗擔任代理主委。圖／聯合報系資料照片

行政院昨天以「為避免國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）空轉」為由，發函要求現任ＮＣＣ副主委翁柏宗明天起「延任」並代理主委職務，政院讓翁「延任」有兩大意義：對抗立法院、新委員持續難產。

首先是行政院閃過了讓ＮＣＣ停擺的歷史紀錄，還讓立法院修法等於沒修；第二是委員人數過半就能繼續運作，行政院也不想提新人，另外三位新委員人事「慢慢耗」，ＮＣＣ新委員確定創下史上最難產紀錄。

行政院先前提名四位新任ＮＣＣ委員，包括翁柏宗、師大大傳所教授陳炳宏、媒體改革學者羅慧雯、ＮＣＣ平台事業管理處長詹懿廉，但翁柏宗被提名的過程爆出媒體大亨護航，爭議太大，導致人事同意權至今無法排進立法院程序委員會。

眼看新委員無法上任，行政院扛不起讓獨立機關「首創」空轉的責任，既然只要多一個人就可以讓ＮＣＣ繼續運作，行政院勢必得搶在新法施行前「搶救」翁柏宗，以躲過ＮＣＣ停擺責任，但此舉也等於無視立法院修法「防止任何人在政府中長期掌握權力」的意義。

行政院的理由是新法尚未上路，依法延任有據。業界人士指出，新委員卡在提名爭議確實難產，加上組織法限制連任次數，行政院原本想將燙手山芋丟給ＮＣＣ自行解釋翁柏宗是否能連任，但ＮＣＣ委員會又把問題交回行政院自行決定。

據了解，近期行政院已經沒有新人選的規畫，行政院只要讓ＮＣＣ想辦法維持可以四人運作的狀況，另外三位新委員的審查大可以跟立法院慢慢耗。朝野嚴重對立，再添一例。

立法院 翁柏宗 行政院

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