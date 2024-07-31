盧秀燕結束訪美 今晨抵台

台中市長盧秀燕訪美行最後一天，拜訪姐妹市聖地牙哥市政府，並參觀當地會展中心；她也造訪「85度C」、「繼光香香雞」海外分店，現場品嘗炸雞、咖啡，直呼「好吃」，隨後搭機返台，今天凌晨5時抵達台灣。

盧秀燕在美西時間29日拜會締盟41年的姐妹市聖地牙哥市府，與市長格洛里亞（Todd Gloria）會面，雙方交流社會住宅、會展中心及購物節等議題；盧也率隊參訪聖地牙哥會展中心，了解策展空間規畫與招商策略，為明年營運的台中國際會展中心取經。她說，台中正全力興建社宅，聖地牙哥市推動「重建準備」提案，可解決部分民眾無家可歸問題。

格洛里亞表示，疫情導致無家可歸的人增加，藉增加預算、加快建照審核及放寬補助資格；簡化合宜住宅興建批准程序減至9天，已興建2千多戶，未來目標1萬戶，只要低於市民平均收入均可申請，依收入提供房租優惠折抵。

格洛里亞詢問台中如何在疫情後振興經濟？盧秀燕說，台中辦節慶活動，吸引人流，讓商家有生意；台中有每年送1棟房子的「台中購物節」，活動預算約1千萬元美金，創造超過10億元美金經濟產值，今年邁入第6年。