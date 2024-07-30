中國東帝汶聲明喊一中原則 外交部：惡意扭曲聯大決議

東帝汶29日與中國發布聯合聲明，將聯大第2758號決議連結「一中原則」。外交部今天嚴正駁斥，指該聲明惡意扭曲聯大第2758號決議，同時呼籲東帝汶勿淪為中國擴張主義幫凶。

東帝汶總統霍塔（José Ramos-Horta）應邀赴中，並於29日會晤中國國家主席習近平，會後雙方發布聯合聲明，將聯大第2758號決議連結「一中原則」；並指台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的台灣獨立。

外交部今天發布新聞稿指出，該聲明貶抑台灣主權，外交部對此昧於國際現狀的不實言論，予以嚴正譴責與駁斥。

外交部重申，聯大第2758號決議僅決定中國在聯合國代表權的歸屬，全文未曾提及台灣，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，該決議與台灣無關。

外交部表示，台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，不會因為中國宣稱台灣是其一部分，就改變台灣作為主權國家的事實。

外交部也呼籲東帝汶政府，勿扈從中國貶抑台灣主權地位，避免淪為中國擴張主義的幫凶；外交部同時向國際社會喊話，以具體行動反對中國持續錯誤詮釋聯大第2758號決議，以嚇阻中國為其未來武力犯台建構法理基礎的野心。