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黃國昌：若2026新北議會沒黨團 我負荊請罪

中央社／ 新北30日電
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲日前說新北2026年選舉目標是每1選區都提議員候選人，且在議會成立黨團。積極耕耘新北的民眾黨立委黃國昌說，他要簽生死狀，若沒達成目標「我負荊請罪」。

民眾黨新北市議員陳世軒今天晚間在Youtube頻道節目「蝦會事蝦場瞧」與黃國昌一起在釣蝦場談論時事與選戰布局。

陳世軒問及，近期網路有在討論黃國昌2026年是否可能參選新竹市長。黃國昌說，雖然遭停職的新竹市長高虹安接下來要比較專心在訴訟，但民眾黨在新竹市團隊非常強，不僅有民眾黨市議員李國璋、宋品瑩，且民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠本來就是新竹市副市長，也是立法院民眾黨團上屆總召，他對邱臣遠很有信心。

陳世軒提到，民眾黨主席柯文哲上次與他一起直播時，提到對新北市有2個期許，首先是希望新北市長要贏，再者是每1選區都要提優秀議員候選人，並在新北市議會成立黨團。

黃國昌表示，針對第2個目標，「我現在就跟大家簽生死狀，2026這個目標沒有達成，我就直接跟主席負荊請罪，我沒跟你開玩笑，2026不是我責任區嗎，我如果沒有給台灣民眾黨在新北市議會有個漂亮黨團，我負荊請罪，事情就這麼簡單」，至於陳世軒的目標是要拿到新北市新莊區第1高票。

對於第1個目標，他說，前陣子有新聞炒作說柯文哲看衰雙北、不要選首長等，看標題就知道通篇都是假訊息，因為他太了解柯文哲想法，他只能跟柯文哲說，一定想辦法實現，這對民眾黨挑戰與難度都很高，「我們心存善念，全力以赴」，讓大家感覺到他們真的要拚。

陳世軒詢問黃國昌是新北人，對家鄉是否有什麼想像或願景。黃國昌說，新北市是人口數最多直轄市，也是台灣縮影，要怎麼讓每個人都能安居樂業，是地方首長必須做到、也是最大挑戰；對許多市民來說，居住是共通問題，如何讓租用或購買房屋能符合需求，或都市更新、都市計畫能做得更好，都是真功夫，考驗行政效率。

台灣民眾黨 黃國昌

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