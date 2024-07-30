吳釗燮感謝IPAC挺台 籲團結面對威權擴張

國家安全會議秘書長吳釗燮今天出席對中政策跨國議會聯盟酒會，他致詞時除感謝IPAC堅持挺台，也呼籲全球民主夥伴應團結一致，面對近年中國、俄羅斯、伊朗及北韓等威權4國擴張所造成的挑戰，共同捍衛基於規則的國際秩序。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今天在台北市松山文創園區舉辦酒會，吳釗燮應邀出席。

國安會晚間透過新聞稿指出，吳釗燮致詞時表示，IPAC長期與中共威權主義奮戰，並堅定支持民主台灣，因此他在外交部長期間，致力促成IPAC來台召開年會。

吳釗燮說，此次年會有多位議員在行前遭中方無理打壓，仍堅持來台與會，誠摯感謝這份民主夥伴團結互挺的情誼。

吳釗燮也提到，面對近年中國、俄羅斯、伊朗及北韓等威權4國（CRINK）擴張所造成的挑戰，全球民主夥伴應該團結一致，共同捍衛基於規則的國際秩序，而台灣位處全球民主陣營前線，長期面臨來自對岸的灰色地帶混合戰威脅，IPAC此次在台召開年會，是對民主台灣的有力支持。

IPAC創始共同主席、英國下議院議員史密斯（IainDuncan Smith）酒會中則說，基於對民主、自由及法治的堅持，IPAC會員在台齊聚一堂，未來聯盟會秉持捍衛自由價值的精神，確保台灣民眾持續享有自由民主的生活方式。

國安會指出，IPAC成立於2020年，主要關注中國對民主國家造成的挑戰，聯盟第4屆年會今天在台北舉行，共23國國會與歐洲議會，計49位議員及政要與會，同時也通過決議案，強力駁斥中方對聯大第2758號決議的曲解，讓台灣民眾感受到德不孤、必有鄰。