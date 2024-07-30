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日眾議員：IPAC承諾力阻中國破壞民主

中央社／ 台北30日電
日本眾議員、前防衛大臣中谷元（左）。圖／聯合報系資料照片
日本眾議員、前防衛大臣中谷元（左）。圖／聯合報系資料照片

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會今天舉行，日本眾議員、前防衛大臣中谷元表示，台海為全球貿易和供應鏈的重要樞紐，兩岸局勢升高將衝擊全球數百萬個家庭；IPAC承諾力阻中國破壞民主等普世價值。

IPAC第4屆年會今天在台北登場，23國及歐洲議會議員及政要來台與會，台灣則有民進黨立委范雲、王定宇、林楚茵、張雅琳、陳培瑜、莊瑞雄、陳冠廷、吳沛憶等人，以及民眾黨立委吳春城、陳昭姿與會。

日本眾議員、前防衛大臣中谷元致詞時表示，無論台灣的經濟重要性為何，台灣得來不易的民主都值得國際支持，但不可否認的是，台海為全球貿易和供應鏈的重要樞紐，台灣的穩定與繁榮與大家的生活息息相關。

中谷元指出，唯有維護以規則為基礎的國際秩序，才能共同確保經濟利益與民主自由，須要求北京尊重海洋法以維護台海和平，這也意味著北京必須停止扭曲國際法對台灣政治地位的詮釋。

中谷元也說，兩岸局勢升高不僅代表民主政體的重大失敗，也將衝擊全球數百萬家庭，各國政府若不正視中國威脅，人民將付出沉重代價；IPAC在台灣承諾，將力阻中國破壞自由、人權、法治等普世價值。

英國下議院議員錢皮恩（Sarah Champion，另譯：柴萍恩）指出，英國政府過去在戰略模糊與戰略清晰之間拉扯，但認為台海穩定為大家的穩定，期盼英國新政府能扭轉情勢。

記者問及，中國持續扭曲聯大第2758號決議，壓縮台灣國際參與空間，台灣應如何反制，以及民主夥伴與友邦是否能在聯合國大會提案反制。

IPAC主席、德國綠黨議員包瑞翰（ReinhardBütikofer）回應，全球應認知台灣困境並不僅限於台灣，而是全球困境，各國議會以及人民都有所了解。

台海 英國 議員

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